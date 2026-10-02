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躲油桶偷渡登船運毒 涉20億毒品主嫌二審改判13年

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

葉姓男子與通緝中的王姓男子躲進油桶偷渡出海，登上坦尚尼亞籍「金昌龍」貨輪，在公海上指揮接駁逾1公噸、黑市價值逾20億元的安非他命及愷他命。高雄地院一審判葉男10年，其餘9名緬甸籍船員判刑3年至6年，檢方不服上訴，高雄高分院認定葉男量刑過輕，今天改判13年徒刑。全案可上訴。

判決指出，去年6月，葉男與王男潛入嘉義布袋港，躲在不詳漁船的油桶偷渡出海後，在台澎海域登上金昌龍貨輪，由王男以衛星電話負責與綽號「阿義」的男子聯繫，將航行座標交給緬甸籍船長，指揮貨輪在海上接駁毒品

去年6月26日，法務部調查局南部地區機動工作站與海巡署艦隊分署第五海巡隊，於高雄港西南方350海里處發現金昌龍號，要求其停船受檢，金昌龍號拒絕受檢，反而將麻布袋裝的毒品拋海滅證，海巡人員開槍警告後，金昌龍號始停船，經海巡人員登船搜索，查扣茶葉袋包裝毒品，約有20公斤安非他命及千餘公斤K他命。

全案由高雄地院審理，葉男坦承犯行，其餘6名外籍船員則辯稱，自己只是受僱工作，每月薪資約數百至3000美元，不知道船上運毒。一審判葉男10年徒刑，其餘船員判處3年至6年徒刑。

檢方認為一審量刑過輕提上訴，高雄高分院審理後認為，貨輪深夜在海上接貨，航程又異常，且船上沒有裝載其他正常貨物，船員對搬運物品屬於毒品一事，不可能完全沒有預見，因此認定多數船員具有「不確定故意」，成立共同正犯。二審改判外籍船員5年2月至8年徒刑，其中負責翻譯的船員則認定僅屬幫助犯，判刑3年。葉男符合減刑規定，但高院認為一審量刑過輕，撤銷原判，改判有期徒刑13年，全案仍可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

美國緝毒局人員在海巡署查獲的毒品前合影。聯合報系資料照
美國緝毒局人員在海巡署查獲的毒品前合影。聯合報系資料照

偷渡 毒品 緬甸 通緝

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