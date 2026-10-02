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運屍畫面曝光！高雄權利車行死者遭凌虐2小時痛苦哀號亡 7人在場無人救

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運屍畫面曝光！高雄權利車行死者遭凌虐2小時痛苦哀號亡 7人在場無人救

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市權利車行命案警方今宣布偵破共逮8名嫌犯，主嫌穆姓男子因和同事張姓男子有債務糾紛，涉持熱熔膠條痛毆張男活活凌虐2個小時。張在痛苦哀號中身亡，在場共犯7人無人出手援救，至少2人協助搬運屍體，由穆男一人運屍至台東又折返高雄自首

警方除當場逮捕載屍自首的22歲主嫌穆姓男子外，透過科技比對相關事證過濾所有進出人車，通知拘提車行老闆25歲林姓男子、23歲劉姓男子、33歲吳姓男子、19歲楊姓男子、28歲陳姓男子、22歲陳姓男子20歲葉姓男子等7名員工和友人等共犯到案。

警方調查，主嫌穆男落網後聲稱，到權利車行工作不到2個月的菜鳥員工張姓男子（22歲）偷他10萬元未還，持熱熔膠條毆打張致死，後獨自一人載屍至台東原本要棄屍，因自知法網難逃，又折返高雄才載屍至楠梓警分局自首。

警方追查穆男殺人動機及運屍過程，並調閱車行周圍及沿線監視器釐清，發現案發29日晚間深夜約11時除穆男和死者張男在車行外，還有林姓車行老闆、員工及友人共約7人在場。

穆男當時在車行1樓逼迫張男還款，有約5、6人在場，另有人待在樓上，共犯中有人供述穆男一人持熱熔膠條痛毆張，因下手凶狠，張被凌虐時不斷痛得哀號，連在樓上的人在凌晨1、2時聽到聲音下樓查看，現場卻無一人制止穆男，導致張被活活打死。

穆男稱當時發現張男斷氣後，曾試圖對張施以心肺復甦術（CPR）急救，後發現張已死亡，才打算將張運往台東棄屍後又折返高雄自首，警方調閱監視畫面，發現至少有2人協助穆男將屍體搬上車，將釐清殺人背後動機，以及在場7名共犯在全案中角色，全案警詢後，依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。檢察官認穆嫌涉嫌重大，且有逃亡、串證、滅證等羈押原因，有羈押必要，已向法院聲請羈押禁見。

高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，前晚載屍自首，警方共逮8嫌；圖為案發後疑似運屍畫面。記者石秀華／翻攝
高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，前晚載屍自首，警方共逮8嫌；圖為案發後疑似運屍畫面。記者石秀華／翻攝

高市權利車行員工穆姓男子稱因懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，前晚載屍自首；警方共逮8嫌。記者石秀華／翻攝
高市權利車行員工穆姓男子稱因懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，前晚載屍自首；警方共逮8嫌。記者石秀華／翻攝

高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，前晚載屍自首；警方共逮8嫌，起出嫌犯丟棄的手機。記者石秀華／翻攝
高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，前晚載屍自首；警方共逮8嫌，起出嫌犯丟棄的手機。記者石秀華／翻攝

高市權利車行員工穆姓男子稱因懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，前晚載屍自首；警方共逮8嫌。記者石秀華／翻攝
高市權利車行員工穆姓男子稱因懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，前晚載屍自首；警方共逮8嫌。記者石秀華／翻攝

高雄 命案 車行 自首

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