影／赤膊男徒步環東高架 見警就跑還襲警…包包掉出安毒針筒

高市權利車行命案有驚人發展！涉案主嫌穆姓男子稱入職不到2個月的菜鳥員工張姓男子偷他10萬元未還持熱熔膠棒毆打凌虐致死，後載屍至警局自首，警方追查殺人動機及運屍過程，並非穆男供述和死者有債務糾紛，且案發時有多人在場，昨漏夜拘提車行業者、員工等7男，將釐清案發動機。

2026-10-02 08:49