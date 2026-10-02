聽新聞
0:00 / 0:00
影／赤膊男徒步環東高架 見警就跑還襲警…包包掉出安毒針筒
台北市一名男子日前打赤膊斜背著包徒步走上環東高架道路，沿路肩行走、身旁車輛高速呼嘯而過。南港警方獲報趕抵，男子見警竟轉身逃跑；員警將人攔下準備帶離時，男子突然情緒失控攻擊警方，遭當場制伏，警方並從散落物品中發現針筒及2包毒品，快篩呈安非他命陽性。
南港警分局日前接獲民眾報案，指環東高架上有人徒步行走，員警立即開車上高架搜尋，發現一名上半身赤裸的男子獨自在路肩行走，旁邊車流不斷，情況相當危險。
男子發現警車靠近後，突然反方向逃跑。員警擔心他遭車輛撞擊，上前將人攔下，準備先帶離高架道路，未料詢問過程中，男子突然失控並徒手攻擊員警，警方隨即將他管束。
過程中男子隨身物品散落一地，警方查看時發現注射針筒及2包不明顆粒，經毒品快篩後均呈安非他命陽性反應。
警方當場依毒品及妨害公務罪嫌逮捕男子，詢後移送士林地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。