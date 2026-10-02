快訊

上學驚魂！康橋幼兒園娃娃車陷大火 老師及10幼童急逃生

新北決戰3大票區！130萬票左右戰局 看10年來藍綠選舉板塊變化

Google推「Gboard咕嚕咕嚕」鍵盤！輸送帶轉動打字 雙手免動還能做美甲

聽新聞
0:00 / 0:00

影／赤膊男徒步環東高架 見警就跑還襲警…包包掉出安毒針筒

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市一名男子日前打赤膊斜背著包徒步走上環東高架道路，沿路肩行走、身旁車輛高速呼嘯而過。南港警方獲報趕抵，男子見警竟轉身逃跑；員警將人攔下準備帶離時，男子突然情緒失控攻擊警方，遭當場制伏，警方並從散落物品中發現針筒及2包毒品快篩呈安非他命陽性。

南港警分局日前接獲民眾報案，指環東高架上有人徒步行走，員警立即開車上高架搜尋，發現一名上半身赤裸的男子獨自在路肩行走，旁邊車流不斷，情況相當危險。

男子發現警車靠近後，突然反方向逃跑。員警擔心他遭車輛撞擊，上前將人攔下，準備先帶離高架道路，未料詢問過程中，男子突然失控並徒手攻擊員警，警方隨即將他管束。

過程中男子隨身物品散落一地，警方查看時發現注射針筒及2包不明顆粒，經毒品快篩後均呈安非他命陽性反應。

警方當場依毒品及妨害公務罪嫌逮捕男子，詢後移送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

員警攔下並管束男子，現場起獲安毒。記者廖炳棋／翻攝
員警攔下並管束男子，現場起獲安毒。記者廖炳棋／翻攝

員警攔下並管束男子，現場起獲安毒。記者廖炳棋／翻攝
員警攔下並管束男子，現場起獲安毒。記者廖炳棋／翻攝

員警攔下並管束男子，現場起獲安毒。記者廖炳棋／翻攝
員警攔下並管束男子，現場起獲安毒。記者廖炳棋／翻攝

員警攔下並管束男子，現場起獲安毒。記者廖炳棋／翻攝
員警攔下並管束男子，現場起獲安毒。記者廖炳棋／翻攝

徒步 快篩 毒品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南偽牌BMW拒檢衝撞 遭警連開3槍仍逃逸 法官認毒蟲犯3罪判刑

妙齡女搭捷運遭Apple Watch遙控偷拍 象山站噁男翻閘門落跑仍在逃

不滿包裹送太慢？他持辣椒水闖物流公司噴6女員工 自己也中標「雙眼劇痛」

兇手不只1人？高雄權利車行命案驚人發展 警漏夜再拘提7嫌

相關新聞

兇手不只1人？高雄權利車行命案驚人發展 警漏夜再拘提7嫌

高市權利車行命案有驚人發展！涉案主嫌穆姓男子稱入職不到2個月的菜鳥員工張姓男子偷他10萬元未還持熱熔膠棒毆打凌虐致死，後載屍至警局自首，警方追查殺人動機及運屍過程，並非穆男供述和死者有債務糾紛，且案發時有多人在場，昨漏夜拘提車行業者、員工等7男，將釐清案發動機。

依托咪酯太辣...調甘油裝填施用 台中男加工「製毒」下場出爐

台中李姓男子被查獲持有3顆俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯煙彈，檢警發現他將煙油、甘油倒入空煙彈殼以利施用，李也坦承「覺得依托咪酯太辣、直接吸不能控制自己」；台中地院認為已有毒品優化加工行為，非單純持有而構成刑度更重的製毒，依製造第二級毒品罪判他2年8月，可上訴。

影／赤膊男徒步環東高架 見警就跑還襲警…包包掉出安毒針筒

台北市一名男子日前打赤膊斜背著包徒步走上環東高架道路，沿路肩行走、身旁車輛高速呼嘯而過。南港警方獲報趕抵，男子見警竟轉身逃跑；員警將人攔下準備帶離時，男子突然情緒失控攻擊警方，遭當場制伏，警方並從散落物品中發現針筒及2包毒品，快篩呈安非他命陽性。

纏訟11年…被控行賄獄官 王令麟逆轉無罪

東森集團總裁王令麟被控以干貝醬禮盒、牛排、入住總統套房等方式，行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，被視為獄政史上最大弊案，案件纏訟近十二年。一審依貪汙違背職務收賄等罪判蘇十六年徒刑，王被依行賄罪判刑二年二月，台灣高等法院以「無法認定雙方有對價關係」，昨改判蘇、王無罪，檢方得上訴。

新聞眼／長期供養不算收賄 人民何以信任司法

獄官長年收受餽贈，讓東森集團總裁王令麟將監獄當董事長辦公室，享盡一切特權，掀開獄政貪瀆弊案，歷經近十二年漫長審理，全案主要被告獲判無罪，外界出現「有錢判生，沒錢判死」聯想，再度重創人民對司法的信任度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。