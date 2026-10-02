快訊

上學驚魂！康橋幼兒園娃娃車陷大火 老師及10幼童急逃生

新北決戰3大票區！130萬票左右戰局 看10年來藍綠選舉板塊變化

Google推「Gboard咕嚕咕嚕」鍵盤！輸送帶轉動打字 雙手免動還能做美甲

聽新聞
0:00 / 0:00

依托咪酯太辣...調甘油裝填施用 台中男加工「製毒」下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓男子被查獲持有3顆俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯煙彈，檢警發現他將煙油、甘油倒入空煙彈殼以利施用，李也坦承「覺得依托咪酯太辣、直接吸不能控制自己」；台中地院認為已有毒品優化加工行為，非單純持有而構成刑度更重的製毒，依製造第二級毒品罪判他2年8月，可上訴。

檢方起訴指出，李男2025年10月8日在住處將含有依托咪酯成分的煙油、甘油以針油瓶倒入空煙彈殼後，再蓋上煙彈底座方式，製造3顆含有依托咪酯成分的煙彈，當晚9點多開車經北區被警方攔查發現。

中院審理時，李男辯稱自己買的依托咪酯煙油本身可以直接施用，他之後將甘油、煙油注入空煙彈中，沒再加入其他香料、原料，這樣是否能視為製造有疑義。

經查，李男供稱自己把依托咪酯煙油、甘油加入空煙彈殼中，他就是加一點、加一點，到微笑線上為止，之後就自己施用，加甘油是因為他覺得依托咪酯太辣，他要開貨車不能直接吸，直接吸會太重，不能控制自己，辯稱沒有製造的意思。

中院說，可見依托咪酯原料若直接施用藥效恐過於強烈，李男加入甘油是為了稀釋藥效，而增加適口性，藉以達改善依托咪酯外顯特性、感官體驗功效，更能便利於施用，而增加一般人得以施用可能性，所生危害更大，依最高法院見解，可認李男是「毒品優化的加工行為。」

中院考量，李男犯後對客觀行為、犯罪事實詳細供述，應寬認他自白，依法減刑，且他製造煙彈數量非巨、為自己施用，惡性非重大，再依刑法第59條情堪憫恕減刑。但李男也表示，他不願指認、配合誘捕上游，還說不想害對方，難認他有供出毒品來源，不予減刑。

中院審酌，李男無視國家禁令製造毒品，查扣煙彈3顆，未流入市面，所生危害程度較低，依製造第二級毒品罪判他2年8月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中 依托咪酯 毒品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南偽牌BMW拒檢衝撞 遭警連開3槍仍逃逸 法官認毒蟲犯3罪判刑

女子落入愛情陷阱！幫男友「泰國攜回夾毒行李箱」在桃機被抓

失主稱少1500元！巨城撿包好心送服務台卻挨告 男獲判無罪

螞蟻搬象吞一銀629萬！「神鬼女主任」認罪還款 一審判決出爐

相關新聞

兇手不只1人？高雄權利車行命案驚人發展 警漏夜再拘提7嫌

高市權利車行命案有驚人發展！涉案主嫌穆姓男子稱入職不到2個月的菜鳥員工張姓男子偷他10萬元未還持熱熔膠棒毆打凌虐致死，後載屍至警局自首，警方追查殺人動機及運屍過程，並非穆男供述和死者有債務糾紛，且案發時有多人在場，昨漏夜拘提車行業者、員工等7男，將釐清案發動機。

依托咪酯太辣...調甘油裝填施用 台中男加工「製毒」下場出爐

台中李姓男子被查獲持有3顆俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯煙彈，檢警發現他將煙油、甘油倒入空煙彈殼以利施用，李也坦承「覺得依托咪酯太辣、直接吸不能控制自己」；台中地院認為已有毒品優化加工行為，非單純持有而構成刑度更重的製毒，依製造第二級毒品罪判他2年8月，可上訴。

影／赤膊男徒步環東高架 見警就跑還襲警…包包掉出安毒針筒

台北市一名男子日前打赤膊斜背著包徒步走上環東高架道路，沿路肩行走、身旁車輛高速呼嘯而過。南港警方獲報趕抵，男子見警竟轉身逃跑；員警將人攔下準備帶離時，男子突然情緒失控攻擊警方，遭當場制伏，警方並從散落物品中發現針筒及2包毒品，快篩呈安非他命陽性。

纏訟11年…被控行賄獄官 王令麟逆轉無罪

東森集團總裁王令麟被控以干貝醬禮盒、牛排、入住總統套房等方式，行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，被視為獄政史上最大弊案，案件纏訟近十二年。一審依貪汙違背職務收賄等罪判蘇十六年徒刑，王被依行賄罪判刑二年二月，台灣高等法院以「無法認定雙方有對價關係」，昨改判蘇、王無罪，檢方得上訴。

新聞眼／長期供養不算收賄 人民何以信任司法

獄官長年收受餽贈，讓東森集團總裁王令麟將監獄當董事長辦公室，享盡一切特權，掀開獄政貪瀆弊案，歷經近十二年漫長審理，全案主要被告獲判無罪，外界出現「有錢判生，沒錢判死」聯想，再度重創人民對司法的信任度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。