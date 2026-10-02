依托咪酯太辣...調甘油裝填施用 台中男加工「製毒」下場出爐

台中李姓男子被查獲持有3顆俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯煙彈，檢警發現他將煙油、甘油倒入空煙彈殼以利施用，李也坦承「覺得依托咪酯太辣、直接吸不能控制自己」；台中地院認為已有毒品優化加工行為，非單純持有而構成刑度更重的製毒，依製造第二級毒品罪判他2年8月，可上訴。

檢方起訴指出，李男2025年10月8日在住處將含有依托咪酯成分的煙油、甘油以針油瓶倒入空煙彈殼後，再蓋上煙彈底座方式，製造3顆含有依托咪酯成分的煙彈，當晚9點多開車經北區被警方攔查發現。

中院審理時，李男辯稱自己買的依托咪酯煙油本身可以直接施用，他之後將甘油、煙油注入空煙彈中，沒再加入其他香料、原料，這樣是否能視為製造有疑義。

經查，李男供稱自己把依托咪酯煙油、甘油加入空煙彈殼中，他就是加一點、加一點，到微笑線上為止，之後就自己施用，加甘油是因為他覺得依托咪酯太辣，他要開貨車不能直接吸，直接吸會太重，不能控制自己，辯稱沒有製造的意思。

中院說，可見依托咪酯原料若直接施用藥效恐過於強烈，李男加入甘油是為了稀釋藥效，而增加適口性，藉以達改善依托咪酯外顯特性、感官體驗功效，更能便利於施用，而增加一般人得以施用可能性，所生危害更大，依最高法院見解，可認李男是「毒品優化的加工行為。」

中院考量，李男犯後對客觀行為、犯罪事實詳細供述，應寬認他自白，依法減刑，且他製造煙彈數量非巨、為自己施用，惡性非重大，再依刑法第59條情堪憫恕減刑。但李男也表示，他不願指認、配合誘捕上游，還說不想害對方，難認他有供出毒品來源，不予減刑。

中院審酌，李男無視國家禁令製造毒品，查扣煙彈3顆，未流入市面，所生危害程度較低，依製造第二級毒品罪判他2年8月。

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