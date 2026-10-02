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兇手不只1人？高雄權利車行命案驚人發展 警漏夜再拘提7嫌
高市權利車行命案有驚人發展！涉案主嫌穆姓男子稱入職不到2個月的菜鳥員工張姓男子偷他10萬元未還持熱熔膠棒毆打凌虐致死，後載屍至警局自首，警方追查殺人動機及運屍過程，並非穆男供述和死者有債務糾紛，且案發時有多人在場，昨漏夜拘提車行業者、員工等7男，將釐清案發動機。
據了解，警方拘提車行25歲林姓老闆等4名員工，以及3名友人，包括主嫌穆男在內全案共有8人落網，由於穆男是詐欺通緝犯，已逃亡逾2年，又犯下殺人案，僅因要不到10萬元，就動手殺人，動機應不單純，警方不排除全案和詐欺、權利車借款等事有關，正釐清殺人過程和動機。
在高市楠梓區某權利車行擔任員工的穆姓男子（22歲）前晚近7點多向楠梓警分局報案指稱「我打死人了」要自首，警方一開始原以為是開玩笑、惡作劇，直到當晚近10時許，穆男駕駛黑色轎車直衝楠梓分局。
員工穆姓男子落網供述，因懷疑入職不到2個月的同事張姓男子偷10萬元不還，涉持熱熔膠棒將他痛毆致死，前晚才載屍至楠梓分局自首後。穆男下車向警方指他打死人了，屍體就放在後車廂，警方半信半疑打開後車廂驚見一具男性屍體蜷縮在後車廂內，同步通知救護車到場，後發現男子已明顯死亡，隨即當場將穆男逮捕。
穆男稱死者是同事張姓男子（22歲）因懷疑張偷了他10萬元不還，涉持熱熔膠棒打死張男，將張的屍體搬運上車後，一度從高雄開車載屍體到台東打算棄屍，後又折返高雄才自首，殺人凶器疑丟往台東海邊或山區滅證。
警方為釐清穆男殺人載屍過程，調閱車辨系統，在台東市發現穆男將死者手機丟棄，另將自己手機丟在仁武區，雖已砸毀，但警方已將手機送往市刑大科偵隊嘗試復原追查聯繫通訊紀錄。
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