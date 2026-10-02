快訊

上學驚魂！康橋幼兒園娃娃車陷大火 老師及10幼童急逃生

新北決戰3大票區！130萬票左右戰局 看10年來藍綠選舉板塊變化

Google推「Gboard咕嚕咕嚕」鍵盤！輸送帶轉動打字 雙手免動還能做美甲

聽新聞
0:00 / 0:00

兇手不只1人？高雄權利車行命案驚人發展 警漏夜再拘提7嫌

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市權利車行命案有驚人發展！涉案主嫌穆姓男子稱入職不到2個月的菜鳥員工張姓男子偷他10萬元未還持熱熔膠棒毆打凌虐致死，後載屍至警局自首，警方追查殺人動機及運屍過程，並非穆男供述和死者有債務糾紛，且案發時有多人在場，昨漏夜拘提車行業者、員工等7男，將釐清案發動機。

據了解，警方拘提車行25歲林姓老闆等4名員工，以及3名友人，包括主嫌穆男在內全案共有8人落網，由於穆男是詐欺通緝犯，已逃亡逾2年，又犯下殺人案，僅因要不到10萬元，就動手殺人，動機應不單純，警方不排除全案和詐欺、權利車借款等事有關，正釐清殺人過程和動機。

在高市楠梓區某權利車行擔任員工的穆姓男子（22歲）前晚近7點多向楠梓警分局報案指稱「我打死人了」要自首，警方一開始原以為是開玩笑、惡作劇，直到當晚近10時許，穆男駕駛黑色轎車直衝楠梓分局。

員工穆姓男子落網供述，因懷疑入職不到2個月的同事張姓男子偷10萬元不還，涉持熱熔膠棒將他痛毆致死，前晚才載屍至楠梓分局自首後。穆男下車向警方指他打死人了，屍體就放在後車廂，警方半信半疑打開後車廂驚見一具男性屍體蜷縮在後車廂內，同步通知救護車到場，後發現男子已明顯死亡，隨即當場將穆男逮捕。

穆男稱死者是同事張姓男子（22歲）因懷疑張偷了他10萬元不還，涉持熱熔膠棒打死張男，將張的屍體搬運上車後，一度從高雄開車載屍體到台東打算棄屍，後又折返高雄才自首，殺人凶器疑丟往台東海邊或山區滅證。

警方為釐清穆男殺人載屍過程，調閱車辨系統，在台東市發現穆男將死者手機丟棄，另將自己手機丟在仁武區，雖已砸毀，但警方已將手機送往市刑大科偵隊嘗試復原追查聯繫通訊紀錄。

高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，前晚載屍自首；圖為張男載屍轎車。記者石秀華／攝影
高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，前晚載屍自首；圖為張男載屍轎車。記者石秀華／攝影

高雄市穆姓男子前天深夜報警「我殺人了」，駕車將屍體藏後車箱，載屍至楠梓警分局自首。記者石秀華／翻攝
高雄市穆姓男子前天深夜報警「我殺人了」，駕車將屍體藏後車箱，載屍至楠梓警分局自首。記者石秀華／翻攝

高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，前晚載屍自首；圖為警方拉封鎖線調查案發地權利車行。記者石秀華／翻攝
高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，前晚載屍自首；圖為警方拉封鎖線調查案發地權利車行。記者石秀華／翻攝

車行 命案 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

打死權利車行同事載屍自首 凶嫌是詐欺通緝犯逃亡逾2年

打死權利車行同事！凶嫌載屍高雄往返台東332公里才自首 凶器疑拋大海

權利車行員工遭疑竊10萬未還被同事打死　死者母到公司找人聞噩耗崩潰

疑10萬行凶！高雄洗車行員工持熱熔膠打死同事 載屍自首畫面曝

相關新聞

兇手不只1人？高雄權利車行命案驚人發展 警漏夜再拘提7嫌

高市權利車行命案有驚人發展！涉案主嫌穆姓男子稱入職不到2個月的菜鳥員工張姓男子偷他10萬元未還持熱熔膠棒毆打凌虐致死，後載屍至警局自首，警方追查殺人動機及運屍過程，並非穆男供述和死者有債務糾紛，且案發時有多人在場，昨漏夜拘提車行業者、員工等7男，將釐清案發動機。

依托咪酯太辣...調甘油裝填施用 台中男加工「製毒」下場出爐

台中李姓男子被查獲持有3顆俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯煙彈，檢警發現他將煙油、甘油倒入空煙彈殼以利施用，李也坦承「覺得依托咪酯太辣、直接吸不能控制自己」；台中地院認為已有毒品優化加工行為，非單純持有而構成刑度更重的製毒，依製造第二級毒品罪判他2年8月，可上訴。

影／赤膊男徒步環東高架 見警就跑還襲警…包包掉出安毒針筒

台北市一名男子日前打赤膊斜背著包徒步走上環東高架道路，沿路肩行走、身旁車輛高速呼嘯而過。南港警方獲報趕抵，男子見警竟轉身逃跑；員警將人攔下準備帶離時，男子突然情緒失控攻擊警方，遭當場制伏，警方並從散落物品中發現針筒及2包毒品，快篩呈安非他命陽性。

纏訟11年…被控行賄獄官 王令麟逆轉無罪

東森集團總裁王令麟被控以干貝醬禮盒、牛排、入住總統套房等方式，行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，被視為獄政史上最大弊案，案件纏訟近十二年。一審依貪汙違背職務收賄等罪判蘇十六年徒刑，王被依行賄罪判刑二年二月，台灣高等法院以「無法認定雙方有對價關係」，昨改判蘇、王無罪，檢方得上訴。

新聞眼／長期供養不算收賄 人民何以信任司法

獄官長年收受餽贈，讓東森集團總裁王令麟將監獄當董事長辦公室，享盡一切特權，掀開獄政貪瀆弊案，歷經近十二年漫長審理，全案主要被告獲判無罪，外界出現「有錢判生，沒錢判死」聯想，再度重創人民對司法的信任度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。