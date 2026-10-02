聽新聞
0:00 / 0:00

被控行賄獄官 王令麟纏訟11年逆轉無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

東森集團總裁<a href='/search/tagging/2/王令麟' rel='王令麟' data-rel='/2/112441' class='tag'><strong>王令麟</strong></a>涉行賄獄官，台灣高等法院昨改判無罪。聯合報系資料照
東森集團總裁王令麟涉行賄獄官，台灣高等法院昨改判無罪。聯合報系資料照

東森集團總裁王令麟被控以干貝醬禮盒、牛排、入住總統套房等方式，行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，被視為獄政史上最大弊案，案件纏訟近十二年。一審依貪汙違背職務收賄等罪判蘇十六年徒刑，王被依行賄罪判刑二年二月，台灣高等法院以「無法認定雙方有對價關係」，昨改判蘇、王無罪，檢方得上訴。

同案被告台中監獄前副典獄長趙崇智一審判十一年八月、台北監獄前科員祖興華十一年、王令麟秘書胡曉菁二年二月；被控行賄的黑道成員池燿廷（原名池泳霖）及羅為德一審分別判二年六月、一年二月徒刑，高院也改判無罪。宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看守所前秘書柯書宇、柯妻吳佩瑜一審無罪，高院昨也駁回檢方上訴。

王令麟昨聲明，歷經十一年司法程序，終於等到法院依據證據還原事實、還他清白，他對合議庭詳查實情，致上最深的敬意，也感謝家人、企業同仁等長年來的關心、陪伴與支持，並尊重、依法面對後續司法程序。

台北地院認定王令麟因力霸掏空案入監服刑，二○一四年間透過胡曉菁以干貝醬、水果、茶葉禮盒打點蘇清俊，並安排蘇和妻子免費入住東森海洋溫泉酒店總統套房。

一審認定蘇被收買後，讓王於圖書管理室辦公、接見員工、訂購六份報紙，辦理王的特別接見申請，容許王在監批閱東森集團公文，更將東森電視台買賣文件攜帶入監，允許胡女送未經核准的全新剃頭刀讓王私用。

蘇清俊調任綠島監獄典獄長後，拿茶葉、酒、海鮮給舊屬祖興華，請祖繼續關照王令麟，王也致贈祖保養品、牛排。蘇也收受池燿廷、羅為德致贈的現金、大閘蟹、和牛、茶葉、洋酒，並依要求讓高姓、葉姓受刑人特別接見。

不過，高院認為案件爭點在於蘇等人收受的不正利益，與職務行為間是否有「對價關係」，不能僅因公務員與受刑人或親友往來密切、接受禮品、宴飲，或違反公務倫理、監所行政規範，就推論成立刑事犯罪。

高院認為，蘇清俊請託或協助行為雖不當，或涉監所管理、公務員倫理、行政責任問題，仍須證明是否有對價關係，尤其蘇調任綠島監獄後，對台北監獄事務不一定具法定職權，若只是私人交情、同僚關係或一般人脈的請託，不能因蘇具矯正機關首長身分，就認定屬職務影響力，也不能僅以長期交往、餽贈及請託來認定成立收賄罪。

祖興華接受餽贈、協助王令麟，高院認為即使違反監所管理規定、公務倫理，也不等於「違背職務收賄」，檢方舉證不足以證明對價關係。

高院指出，行賄與收賄是對向關係，既然證據不足證明蘇、祖收受利益有對價關係，就不能僅憑王令麟身分特殊、胡曉菁與矯正人員往來密切、確實曾有請託、送禮，推認兩人有行賄犯意及對價合意。

檢方主張池燿廷、羅為德「長期供養」蘇清俊、趙崇智，請託處理受刑人接見、監所生活及外役監，高院也認為，如僅證明雙方長期交往、送禮及請託，而無法證明財物是為換取特定職務行為，就未達行賄罪程度，判兩人無罪。

台北監獄前副典獄長蘇清俊被控收賄，二審改判無罪。聯合報系資料照
台北監獄前副典獄長蘇清俊被控收賄，二審改判無罪。聯合報系資料照

王令麟 收賄 牛排

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獄政弊案大逆轉！王令麟、北監前副典獄長蘇清俊全無罪 高院理由曝光

大逆轉！史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審全部無罪

獄政弊案纏訟11年...逆轉獲判無罪 王令麟：感謝合議庭詳查實情

王令麟涉行賄獄政官員案二審無罪 高檢署研議上訴

相關新聞

影／假資策會AI合約吸金詐騙6億 檢調搜索約談櫻特森系統整合負責人

調查局獲報，指櫻特森系統整合公司，藉由舉辦說明會手法，宣稱設計出一套「虛擬貨幣搬磚套利系統」，可讓AI學習基金經理人精準交易，要民眾出錢投資，另偽造受資策會委託AI專案合約，詐騙被害人投資，不法吸金高達6億元；高雄市處1日搜索6處地點，約談櫻特森實際負責人簡志純、登記負責人吳柏辰、系統工程師劉季航3人到案，深夜移送台北地檢署複訊，全案依違反銀行法、詐欺等罪偵辦。

被控行賄獄官 王令麟纏訟11年逆轉無罪

東森集團總裁王令麟被控以干貝醬禮盒、牛排、入住總統套房等方式，行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，被視為獄政史上最大弊案，案件纏訟近十二年。一審依貪汙違背職務收賄等罪判蘇十六年徒刑，王被依行賄罪判刑二年二月，台灣高等法院以「無法認定雙方有對價關係」，昨改判蘇、王無罪，檢方得上訴。

4歲童用指甲刮花商家牆面 家長判賠 上訴駁回

兩名四歲幼童在連鎖速食店內用指甲「作畫」毀損牆面，店家發現後向幼童家長求償，其中一位家長不滿被討錢，在Google評論留下一星負評，業者提告，高雄地院判家長應賠償六千三百元，還要撤下評論。家長上訴，高雄高分院駁回。

陸半導體公司在台偷營運7年 年賺2億 在台負責人遭求刑

中國大陸ＩＣ設計公司「龍迅半導體（合肥）」涉嫌非法在台營運七年，挖角我國高科技工程師，銷售自主研發設計的橋接晶片給台灣客戶，使龍迅合肥每年營收達人民幣四千多萬元（逾一億九千萬台幣），在台負責人林浩原涉違反兩岸人民關係條例未經許可而為業務活動，台北地檢署昨起訴，求刑一年六月。

罪嫌不足 南港展館弊案定讞14年後 王隆昌改判無罪

台北科技大學前教授王隆昌捲入南港展覽館弊案，被控二○○四年擔任工程標案評委收賄一百二十萬元，遭判刑七年八月確定，服刑三年多假釋出獄。該案定讞十四年後，今年五月開啟再審，台灣高等法院根據律師團提供的新證據，包括王在校授課資料及證人供述矛盾，認定一審採信單一供述，欠缺補強證據，無法證明王有罪，昨改判無罪。

捲入南港展覽館弊案 教授改判無罪 流下男兒淚

「遲來的正義也是正義」台北科技大學前教授王隆昌捲入南港展覽館弊案，二○一二年被依收賄罪判刑七年八月定讞，台灣高等法院再審昨改判無罪，他聆聽判決「無罪」二字，禁不住流下男兒淚。王說，妻子因不耐煎熬離世，他要到墳前告訴她「可以瞑目了」，撫慰妻子在天之靈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。