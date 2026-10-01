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陸軍206旅驚爆女軍官墜樓身亡 檢方、軍方調查釐清死因

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

陸軍位於新竹關西的206旅威武部隊今天傳出一名女中尉排長疑因值星問題，不幸從旅部墜樓身亡憾事，家屬聞訊悲慟不已。新竹地檢署已指派檢察官分案調查，將盡速釐清死因。六軍團晚間回應，已成立專案小組，配合司法及相關單位調查，以釐清事件肇因。

社群媒體Threads今天晚間傳出206旅1名女性排長於營區輕生已遂的傳言，「並提到當時沒有其他力量協助，要是當時有人出來管，會不會這個人就不會...」

有同僚在網路說，看到營區現場側錄的畫面，其他官兵跟家屬在門口情緒爆發直接槓上長官，現在氣氛壓抑，畫面令人太震撼了。有同僚透露她輕生原因，可能和值星問題有關，自認領導與帶兵能力不足，難以勝任勤務，後調任其他仍難以適應，也曾接受身心科治療，目前真相仍待檢方進一步釐清。

六軍團今晚回應，步兵第206旅王姓中尉昨晚倒臥營舍周邊，經單位人員立即實施急救並送醫搶救，仍不幸宣告不治。

六軍團說，單位對王員不幸離世深感哀痛，獲報當下即與家屬取得聯繫，並由高階幹部全程陪同協處，後續將全力協助家屬辦理治喪事宜；另已成立專案小組，配合司法及相關單位調查，以釐清事件肇因。

社群平台也傳出軍方已通令各營、連級主管主動關心部隊內初官身心狀況，並注意領導風格，不得發生嘲諷、揶揄初官情事。要掌握所屬營、連級主官領導 風格，避免成為壓垮駱駝的那根稻草，請確實掌握。

陸軍第六軍團206旅。聯合報系資料照
陸軍第六軍團206旅。聯合報系資料照

墜樓 陸軍 軍方

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