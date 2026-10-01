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打死權利車行同事載屍自首 凶嫌是詐欺通緝犯逃亡逾2年
高市權利車行員工穆姓男子，因懷疑入職不到2個月的同事張姓男子偷10萬元不還，涉持熱熔膠棒將他痛毆致死，昨晚載屍至楠梓分局自首後，警方查出穆男曾涉詐欺案已被檢方通緝逃亡逾2年，為釐清案發過程，警方已約談包括車主、車行業者等6人，釐清是否有人協助穆男運屍。
在高市楠梓區某權利車行擔任員工的穆姓男子（22歲）昨晚近8時向楠梓警分局報案指稱「我打死人了」要自首，警方一開始原以為是開玩笑、惡作劇，直到晚上近10時許，穆男駕駛黑色轎車直衝楠梓分局。
穆男下車向警方指他打死人了，屍體就放在後車廂，警方半信半疑打開後車廂驚見一具男性屍體蜷縮在後車廂內，警方同步通知救護車到場，後發現男子已明顯死亡，隨即當場將穆男逮捕。
穆男稱死者是同事張姓男子（22歲）因懷疑張偷了他10萬元不還，涉持熱熔膠棒打死張男，將張的屍體搬運上車後，一度從高雄開車載屍體到台東打算棄屍，後又折返高雄才於昨晚自首，殺人凶器疑丟往台東海邊或山區滅證，。
警方為釐清穆男殺人載屍過程，調閱車辨系統，在台東市發現穆男將死者手機丟棄，另將自己手機丟在仁武區，雖已砸毀，但警方已將手機送往市刑大科偵隊嘗試復原追查是否有其他共犯聯繫通訊紀錄。
由於穆男曾涉及詐欺案遭高雄地檢署通緝逾2年的時間，涉打死張男後供稱一人犯案、運屍，但警方對穆男說詞持保留態度，除調閱相關影像還原犯案軌跡外，為釐清穆男殺人案發前後是否有其他人協助，今天陸續約談包括車行老闆、車主及案發當天曾出現車行的員工等6人，交叉比對穆男「一人犯案」的說詞是否吻合。
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