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政院：毒駕專案查緝逾萬件 肇事率減少23%

中央社／ 台北1日電

政院今天透過新聞稿指出，全國地方警察機關自5月25日至8月31日執行毒駕查緝專案，查緝毒駕案件1萬556件，其中9880件為未肇事案件，每日毒駕平均查獲件數從第1個月的111件降至76件，專案期間整體肇事率減少23%。

行政院政務委員季連成今天召集「打黑反毒指揮小組」第3次會議，會中由法務部、內政部、財政部、國防部、海巡署等檢、警、調、憲、海巡、關務6大查緝系統及教育部說明毒品及毒駕防制政策業務辦理情形。

行政院會後透過新聞稿指出，毒駕防制執行方面，台高檢署會中報告，全國各地方警察機關自5月25至8月31日執行毒駕查緝專案，查緝毒駕案件1萬556件，其中9880件（93.6%）為未肇事案件，每日毒駕平均查獲件數已從第1個月的111件降至76件，在專案期間整體肇事率減少23%，顯示警察人員透過路邊攔檢、唾液快篩及各項預防措施，已有效遏制毒駕肇事案件發生。

緝毒方面，台高檢署則說近期警政、調查及海巡等緝毒主力，強化跨國緝毒合作力道，境外緝毒情資通報數均有大幅增加，相關緝毒成效諸多斬獲。季連成則肯定並期勉台高檢署及6大緝毒系統持續保持良好的團隊合作，深化海外緝毒合作，將毒品阻絕於境外。

教育部今天專案報告「校園防制藥物濫用及電子煙現況及精進作為」，季連成則指示未來校安人力的重點工作請依規畫的步驟措施推動，深化校園反毒與菸害防制工作。

季連成提醒，反毒是一件長期奮鬥且深具意義的工作，各反毒機關及第一線緝毒人員，都應堅守各自的防守位置，發揮各領域的聯防機制，為精進政府反毒工作，未來他也將安排時間親自到反毒第一線，聽取意見。

毒駕 政院 反毒

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