聽新聞
0:00 / 0:00
大陸漁船頻越界 澎湖海巡隊連2天查扣2艘法辦
中國漁船頻頻越界，澎湖海巡隊今天在西嶼西北海域查獲1艘「粵饒漁33616」漁船，當場人船查扣，船上850公斤漁獲海拋，一連2天查扣有越界中國漁船拖捕情事。
澎湖海巡隊今天上午10時執行海上巡邏勤務時，在西嶼西北方約19.6浬海域發現中國籍「粵饒漁33616」漁船，於台灣限制水域內違規拖網作業，海巡實施廣播、鳴笛要求停船受檢達3次後，強靠登檢成功，並控制船上7名中國籍船員，經清艙後漁獲約850公斤則全數海拋，人船一併押返，依台灣地區與大陸地區人民關係條例裁處。
澎湖海巡隊在9月26日和30日分別在目斗嶼和望安花嶼海域查扣越界作業2艘「無船名」中國籍漁船後，今天在西嶼西北海域再查獲1艘「粵饒漁33616」漁船，短短6天共查扣3艘。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。