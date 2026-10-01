快訊

不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸漁船頻越界 澎湖海巡隊連2天查扣2艘法辦

中央社／ 澎湖縣1日電

<a href='/search/tagging/2/澎湖' rel='澎湖' data-rel='/2/105397' class='tag'><strong>澎湖</strong></a><a href='/search/tagging/2/海巡' rel='海巡' data-rel='/2/105769' class='tag'><strong>海巡</strong></a>隊1日在西嶼西北海域查獲「粵饒漁33616」漁船越界作業，隨即強靠登檢，經清艙後發現漁獲約850公斤，全數海拋，人船則一併押返調查。（澎湖海巡隊提供）中央社
澎湖海巡隊1日在西嶼西北海域查獲「粵饒漁33616」漁船越界作業，隨即強靠登檢，經清艙後發現漁獲約850公斤，全數海拋，人船則一併押返調查。（澎湖海巡隊提供）中央社

中國漁船頻頻越界，澎湖海巡隊今天在西嶼西北海域查獲1艘「粵饒漁33616」漁船，當場人船查扣，船上850公斤漁獲海拋，一連2天查扣有越界中國漁船拖捕情事。

澎湖海巡隊今天上午10時執行海上巡邏勤務時，在西嶼西北方約19.6浬海域發現中國籍「粵饒漁33616」漁船，於台灣限制水域內違規拖網作業，海巡實施廣播、鳴笛要求停船受檢達3次後，強靠登檢成功，並控制船上7名中國籍船員，經清艙後漁獲約850公斤則全數海拋，人船一併押返，依台灣地區與大陸地區人民關係條例裁處。

澎湖海巡隊在9月26日和30日分別在目斗嶼和望安花嶼海域查扣越界作業2艘「無船名」中國籍漁船後，今天在西嶼西北海域再查獲1艘「粵饒漁33616」漁船，短短6天共查扣3艘。

澎湖 海巡 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／2艘外國油輪非法駁油作業 台中海巡登檢函送法辦

中共37機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

菲中南海緊張升高 共軍與中國海警在民主礁海域出沒

鯊魚迷航引「追鯊潮」！10天近61萬人訪釜山 南韓：引導至大海失敗

相關新聞

疑10萬行凶！高雄洗車行員工持熱熔膠打死同事 載屍自首畫面曝

高雄市穆姓男子昨晚打電話報警稱「我殺人了」，隨後載屍體至楠梓警分局自首，警方驚見死者被藏在後車廂，經調查，在洗車場工作的穆男懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，氣憤下疑持熱熔膠棒痛毆張頭及身軀致死載屍向警方自首。

打死權利車行同事！凶嫌載屍高雄往返台東332公里才自首 凶器疑拋大海

高雄市權利車行員工穆姓男子疑同事張姓男子竊10萬元不還，涉持熱熔膠棒打死張男，於昨晚深夜報警自首「我殺人了」，再載屍至楠梓警分局自首；據了解，穆男涉殺人後，一度從高雄開車載屍體到台東打算棄屍，後又折返高雄，載屍體趴趴走約332公里才於昨晚自首，殺人凶器疑丟往台東海邊滅證。

高金素梅前助理破壞電子手環「有內應指點」？高檢署三點回應

立委高金素梅前助理張俊傑9月6日在大安森林公園破壞電子手環，棄保潛逃迄今已3周，外傳張俊傑背後有「高人指點」，先用尖銳物在鐶帶上挖出小缺口，再透過小缺口破壞電子手環內的發報系統，最後將手環包入鋁箔紙，阻絕訊號讓高檢署科控中心誤判。台灣高檢署發出三點聲明回應，強調告警歷程與處置流程均完整留存，絕無隱匿或異常情事。

入職不到2個月！高雄權利車行員工遭同事打死「腹部整片瘀青」死者嬤泣訴：還有天理嗎

高市權利車行張姓員工入職不到2個月，被同事穆姓男子懷疑偷10萬元不還，涉持1公尺長熱熔膠棒痛毆致死，穆從高雄載屍至台東原打算棄屍後又折返，昨晚報案後載屍至楠梓分局自首；檢警今天上午相驗，發現張男遺體肚子整片紅腫瘀青、頭也有傷，因無法確認致命傷，將擇日照斷層掃描釐清死因。

影／夾帶12公斤海洛英闖關遭逮 台女落網辯稱幫男友帶禮品返台

關務署台北關與航警局6月10日晚間執行桃園國際機場第一航廈入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現1名自泰國搭機返台的本國籍魏姓女子之託運行李影像有異，經開箱查獲第一級毒品海洛英毛重 12公斤，隨即將女子帶回偵辦。訊後依違反「毒品危害防制條例」罪嫌移送桃檢偵辦，全案已偵結起訴。

高雄男倒地叫不醒父衝派出所求救　警消進屋發現他已死亡身旁有針頭

高市李姓男子今天上午9時進兒子房間叫他起床，見兒子叫不醒，衝至家附近的前金分駐所求救，警消隨李男進房，發現李的兒子已明顯死亡，身旁留有毒品殘渣針頭，經檢驗有海洛因毒品反應，研判現場無外力介入，將報請高雄地檢署相驗釐清死因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。