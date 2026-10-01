大陸漁船頻越界 澎湖海巡隊連2天查扣2艘法辦

澎湖海巡隊1日在西嶼西北海域查獲「粵饒漁33616」漁船越界作業，隨即強靠登檢，經清艙後發現漁獲約850公斤，全數海拋，人船則一併押返調查。（澎湖海巡隊提供）中央社

中國漁船頻頻越界，澎湖海巡隊今天在西嶼西北海域查獲1艘「粵饒漁33616」漁船，當場人船查扣，船上850公斤漁獲海拋，一連2天查扣有越界中國漁船拖捕情事。

澎湖海巡隊今天上午10時執行海上巡邏勤務時，在西嶼西北方約19.6浬海域發現中國籍「粵饒漁33616」漁船，於台灣限制水域內違規拖網作業，海巡實施廣播、鳴笛要求停船受檢達3次後，強靠登檢成功，並控制船上7名中國籍船員，經清艙後漁獲約850公斤則全數海拋，人船一併押返，依台灣地區與大陸地區人民關係條例裁處。

澎湖海巡隊在9月26日和30日分別在目斗嶼和望安花嶼海域查扣越界作業2艘「無船名」中國籍漁船後，今天在西嶼西北海域再查獲1艘「粵饒漁33616」漁船，短短6天共查扣3艘。