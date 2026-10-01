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高金素梅前助理破壞電子手環「有內應指點」？高檢署三點回應

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

立委高金素梅前助理張俊傑9月6日在大安森林公園破壞電子手環，棄保潛逃迄今已3周，外傳張俊傑背後有「高人指點」，先用尖銳物在鐶帶上挖出小缺口，再透過小缺口破壞電子手環內的發報系統，最後將手環包入鋁箔紙，阻絕訊號讓高檢署科控中心誤判。台灣高檢署發出三點聲明回應，強調告警歷程與處置流程均完整留存，絕無隱匿或異常情事。

有媒體質疑張俊傑逃亡存在「手環破壞方式」、「脫逃通報時間」及「橫向聯繫粗糙」三大疑點，高檢署也發三點聲明回應。第一，科控中心依規作業且歷程完整，相關紀錄均可供查核，科控中心均嚴格依據相關法令及既定標準作業程序，執行受監控對象之設備監控、異常告警及機關通報作業。

該系統運作之所有監控紀錄、告警歷程與處置流程均完整留存，全程可供查核，絕無隱匿或異常情事。

第二，涉案設備已送交鑑定，全力釐清事實經過 關於媒體報導的個案設備遭人以尖銳物破壞、錫箔紙包裹等方式躲避監控等情，該設備目前已由台北地檢署移送科控中心進行專業鑑定，除查明設備遭破壞方式外，並就告警發布時序、通報流程及機關間聯繫紀錄等細節進行調查與還原，待完成釐清後，將依法研議後續處理。

第三，高檢署持續檢討軟硬體機制，高檢署向來高度重視監控機制的有效性，除持續檢視並優化軟硬體效能外，亦已多次召集設備維護廠商開會研討改善方案，嚴防不肖受監控人企圖規避監控。

張俊傑逃亡逾三周，專案小組已拘提17名共到案，目前有9人羈押禁見、8人交保。

高金素梅前助理張俊傑破壞電子手環迄今下落不明，外傳背後有高人指點，利用專業知識脫逃。聯合報系資料照
高金素梅前助理張俊傑破壞電子手環迄今下落不明，外傳背後有高人指點，利用專業知識脫逃。聯合報系資料照

高金素梅 高檢署 電子手環

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