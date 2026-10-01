入職不到2個月！高雄權利車行員工遭同事打死「腹部整片瘀青」死者嬤泣訴：還有天理嗎

高市權利車行張姓員工入職不到2個月，被同事穆姓男子懷疑偷10萬元不還，涉持1公尺長熱熔膠棒痛毆致死，穆從高雄載屍至台東原打算棄屍後又折返，昨晚報案後載屍至楠梓分局自首；檢警今天上午相驗，發現張男遺體肚子整片紅腫瘀青、頭也有傷，因無法確認致命傷，將擇日照斷層掃描釐清死因。

檢警今天上午約10時30分進行死者張姓男子遺體相驗，張男母親和阿嬤到場，神情哀戚，面對媒體詢問時，痛失愛孫的張男阿嬤情緒數度崩潰，泣訴「孫子就是傻啦，還有天理嗎？」張母也忍不住痛哭「孩子回不來了」。

檢警相驗張男遺體，據了解，張的頭、腹部都有傷勢，但傷口不明顯，肚子整片紅腫有瘀青傷，由於無法確認致命傷及死因，將擇日安排電腦斷層掃描，以釐清確切死因。

據了解，穆男涉殺死張男後，將遺體藏入後車廂，但車廂內的血跡不多，案發現場的權利車行血跡採證也不明顯，疑遭清洗，穆男原本載屍疑欲棄屍台東後又折返高雄，在警方發現前載屍自首，符合自首條件，背後似乎有人在「出主意」，不排除有共犯或協助穆男隱匿行凶軌跡者，警方將逐一釐清疑點及作案過程。

高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，昨晚載屍自首；圖為警方封鎖案發現場調查。記者石秀華／翻攝

高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，昨晚載屍自首；圖為穆男載屍座車。記者石秀華／攝影

高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，昨晚載屍自首；圖為穆男載屍座車。記者石秀華／攝影

高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，昨晚載屍自首；圖為穆男載屍座車。記者石秀華／攝影