影／夾帶12公斤海洛英闖關遭逮 台女落網辯稱幫男友帶禮品返台

關務署台北關與航警局6月10日晚間執行桃園國際機場第一航廈入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現1名自泰國搭機返台的本國籍魏姓女子之託運行李影像有異，經開箱查獲第一級毒品海洛英毛重 12公斤，隨即將女子帶回偵辦。訊後依違反「毒品危害防制條例」罪嫌移送桃檢偵辦，全案已偵結起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，有詐欺等刑案紀錄的魏女供稱，日前透過社交軟體結識林男，由林男出資安排魏女前往泰國旅遊，並佯稱有1 批「給重要客戶的精美禮品與行李箱」，託魏女帶回台灣，但行李箱內卻是夾藏毒品，遭航警與海關查獲，全案偵訊後依違反「毒品危害防制條例」罪嫌，將魏女移送桃園地方檢察署偵辦並起訴。

航警局說明，販毒集團利用交友軟體以感情詐騙方式，誘使魏女充當運毒車手，所幸被專案小組即時查獲，未使毒品流入市面。航警局呼籲民眾，切勿為他人攜帶不明物品入境，或因貪圖報酬而涉足走私行為，運輸第一級毒品將處死刑或無期徒刑，提醒民眾切勿以身試法。

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本國籍魏姓女子夾帶第一級毒品海洛英毛重12公斤闖關失敗遭逮，訊後依違反「毒品危害防制條例」罪嫌移送桃檢偵辦。圖／航警局提供