打死權利車行同事！凶嫌載屍高雄往返台東332公里才自首 凶器疑拋大海

高雄市權利車行員工穆姓男子疑同事張姓男子竊10萬元不還，涉持熱熔膠棒打死張男，於昨晚深夜報警自首「我殺人了」，再載屍至楠梓警分局自首；據了解，穆男涉殺人後，一度從高雄開車載屍體到台東打算棄屍，後又折返高雄，載屍體趴趴走約332公里才於昨晚自首，殺人凶器疑丟往台東海邊滅證。

在楠梓區某權利車行擔任員工的穆姓男子（22歲）昨晚近8時向警方報案指稱「我打死人了」要到警局自首，警方一開始原以為是開玩笑、惡作劇，沒想到晚上近10時許，穆男開著黑色轎車直衝楠梓分局。

穆男下車向警方指，他打死人了，屍體就放在後車廂，警方半信半疑打開後車廂驚見一具男性屍體屈身在後車廂內已明顯死亡，隨即當場將穆男逮捕。

據了解，穆男自首後供稱，因懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，氣憤下疑持熱熔膠棒痛毆張頭及身軀致死，後一度載屍往台東方向打算棄屍，但最後又將屍體載回高雄向警方自首。

警方追查穆男涉殺人過程並調閱車辨系統佐證，發現穆男和張男30日上午11時就沒上班，穆男疑在前一晚持熱熔膠棒痛毆張男致死後，在深夜時分駕車載屍一路駛往台東，30日又開車載屍折返高雄，從高雄載著屍體趴趴走往返台東約332公里，於昨晚7時10分許打電話報案稱「殺了人」，深夜10時至分局自首。

據了解，警方目前尚未找到行凶殺人的凶器熱熔膠棒，懷疑穆男載屍前往台東的路上已經凶器丟入大海或山邊，將釐清穆男涉殺人過程及動機。

高雄市穆姓男子昨深夜報警「我殺人了」，駕車將屍體藏後車箱，載屍至楠梓警分局自首。記者石秀華／翻攝

高雄市穆姓男子昨深夜報警「我殺人了」，駕車將屍體藏後車箱，載屍至楠梓警分局自首；圖為穆男載屍座車。記者石秀華／攝影

高雄市穆姓男子昨深夜報警「我殺人了」，駕車將屍體藏後車箱，載屍至楠梓警分局自首；圖為穆男載屍座車。記者石秀華／攝影

高雄市穆姓男子昨深夜報警「我殺人了」，駕車將屍體藏後車箱，載屍至楠梓警分局自首；圖為穆男載屍座車。記者石秀華／攝影