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高雄男倒地叫不醒父衝派出所求救　警消進屋發現他已死亡身旁有針頭

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市李姓男子今天上午9時進兒子房間叫他起床，見兒子叫不醒，衝至家附近的前金分駐所求救，警消隨李男進房，發現李的兒子已明顯死亡，身旁留有毒品殘渣針頭，經檢驗有海洛因毒品反應，研判現場無外力介入，將報請高雄地檢署相驗釐清死因。

家住高雄市前金區的李姓男子今天上午9時許神色慌張衝至新興警分局前金翻駐所，稱48歲的兒子在房間內倒地不起，叫人均沒反應，警方通報119同步前往現場。

警消趕抵，隨著李男進屋，發現李男兒子倒臥房間地上，已明顯死亡未送醫，身旁則留有一針疑似毒品殘渣的針頭，後經檢驗為海洛因毒品。警方鑑識現場未發現有外力介入，將報請檢察官相驗，以釐清死因。

新興分局前金所於今日上午9時許接獲民眾至所報案，稱其兒子李男（48歲）在房間內倒地不起，員警立即趕赴現場查處。

經瞭解現場醫護人員評估李男已無生命跡象，明顯死亡未送醫，後續通知鑑識現場採證，研判並無外力介入，詳細死因報高雄地檢署相驗調查釐清。

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圖為救護車示意圖。聯合報系資料照
圖為救護車示意圖。聯合報系資料照

高雄 死亡 海洛因

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