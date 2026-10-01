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白天賣鵝肉、私下賣毒！2男改車打造電動暗格 警一看後車廂露餡

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑大日前破獲販毒集團，30歲侯姓男子與36歲吳姓男子涉嫌以新北林口一家鵝肉攤掩護販毒，買下至少2輛自小客車，在車內打造遙控開啟的隱密夾層藏毒，載往雙北、桃園交易毒品。警方蒐證後搜索據點及車輛，查扣依托咪酯891.9公克、安非他命525.8公克及13萬3000元現金。

警方調查，侯、吳2人有四海幫背景，平時在林口經營鵝肉攤，私下卻販售毒品。為躲避查緝，兩人購入數輛汽車加工改裝，把原本的後車廂空間縮小，另外藏進一層外觀看不出的夾層，平時用來存放及運送毒品。

這套藏毒裝置並非直接拉開即可發現，必須使用隨身遙控器，搭配車內中控音響操作，啟動加裝的鋼索馬達，讓後座椅背倒下後，才能開啟藏在後方的空間。警方掌握，兩人以改裝車載毒，在台北、新北及桃園等地往返送貨。

台北地檢署指揮北市刑大毒品查緝中心、中山警分局組成專案小組追查，鎖定涉案車輛及兩人行蹤後，持搜索票前往新北林口等地查緝。

搜索期間，員警發現其中一輛車的後車廂深度明顯比同款原廠車輛短，進一步檢查才發現後方另有空間，循線找出特殊開啟方式，陸續從夾層起出毒品。

警方總計查扣依托咪酯891.9公克、安非他命525.8公克，以及現金13萬3000元、手機等證物。侯、吳2人詢後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方將持續追查毒品來源及下游買家。

台北市刑警大隊查獲販毒集團改裝車輛藏毒。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑警大隊查獲販毒集團改裝車輛藏毒。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑警大隊查獲販毒集團改裝車輛藏毒。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑警大隊查獲販毒集團改裝車輛藏毒。記者廖炳棋／翻攝

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