影／載洗錢通緝女拒檢 毒駕男狂逃近50公里 警田寮隧道開3槍壓制

屏東縣50多歲楊男30日深夜11時許，因行車不穩、轉彎未打方向燈遭警攔查，楊男拒檢加速逃逸，倒車衝撞警，警方一路追逐，追上國道3號，警調集警力攔截圍捕，一路追逐近50公里，歷時近2小時，凌晨1時在田寮隧道內攔下，楊男拒不下車且疑伸手拿取物品，員警對空連開3槍示警、破窗壓制，查出楊男毒駕，車上女乘客陳女是洗錢通緝。

內埔警分局指出，龍泉派出所所長陳俊宇、警員王昭元9月30日晚間11時半執行巡邏勤務，發現一輛轎車行車不穩，行經內埔鄉中山路、忠孝路口轉彎時未打方向燈，員警示意停車受檢。

楊男拒捕隨即加速逃逸，攔查過程一度倒車撞警，警方立即通報支援警力展開攔截圍捕，出動4車8人，最後在國道3號田寮隧道內遭優勢警力攔停楊男。

楊男仍拒下車，還疑似伸手從駕駛座下方拿物品，現場員警為避免危險，對空鳴槍3槍示警，隨後破窗將楊男拉出車外壓制。過程中王姓員警手部擦傷，警車因遭衝撞受損，所幸未造成嚴重傷亡。

警方搜索車內查獲吸食器、分裝杓等證物，楊男接受毒品唾液快篩呈陽性反應；同車陳姓女子經查則因涉及洗錢防制法案件遭通緝。警詢後將楊男依違反毒品危害防制條例、妨害公務及公共危險等罪嫌移送偵辦，陳女也依法解送歸案。

楊男辯稱，他知道乘客陳女是通緝犯擔心遭警發現才拒檢，楊男駕駛的轎車車主是陳女。

警方一路追逐近50公里，歷時近2小時，凌晨1時在田寮隧道內攔下楊男。圖／警方提供

警方一路追逐近50公里，歷時近2小時，凌晨1時在田寮隧道內攔下楊男，警方車頭毀損。圖／警方提供

警方一路追逐近50公里，歷時近2小時，凌晨1時在田寮隧道內攔下楊男駕駛的銀色轎車。圖／警方提供

警方一路追逐近50公里，歷時近2小時，凌晨1時在田寮隧道內攔下楊男駕駛的銀色轎車。圖／警方提供

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