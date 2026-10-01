疑10萬行凶！高雄洗車行員工持熱熔膠打死同事　載屍自首畫面曝

高雄市穆姓男子昨晚打電話報警稱「我殺人了」，隨後載屍體至楠梓警分局自首，警方驚見死者被藏在後車廂，經調查，在洗車場工作的穆男懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，氣憤下疑持熱熔膠棒痛毆張頭及身軀致死載屍向警方自首。

在楠梓區擔任洗車場員工的穆姓男子（22歲）昨晚近8時向警方報案指稱「我打死人了」要到警局自首，警方一開始原以為是開玩笑、惡作劇，沒想到晚上近10時許，穆男開著黑色轎車直衝楠梓分局。

穆男下車向警方指，他打死人了，屍體就放在後車廂，警方半信半疑打開後車廂驚見一具男性屍體屈身在後車廂內已明顯死亡，隨即當場將穆男逮捕。

根據警方調查，穆男和張男是楠梓區洗車場同事，穆男供稱同事張男之前偷了他10萬元，他要求還錢張卻置之不理，昨晚持長約1公尺的熱熔膠棒痛毆張男，沒料後來發現張被他打死，慌張下將熱熔膠棒丟棄，報警載著屍體自首。

警方正針對穆男涉殺人供詞及案發過程進一步釐清，並調查有無其他共犯及第一犯罪現場；另並請檢察官相驗，釐清張男確切死因。

高雄市穆姓男子昨深夜報警「我殺人了」，駕車將屍體藏後車箱，載屍至楠梓警分局自首。記者石秀華／翻攝

高雄市穆姓男子昨深夜報警「我殺人了」，駕車將屍體藏後車箱，載屍至楠梓警分局自首；圖為穆男載屍座車。記者石秀華／攝影

高雄市穆姓男子昨深夜報警「我殺人了」，駕車將屍體藏後車箱，載屍至楠梓警分局自首；圖為穆男載屍座車。記者石秀華／攝影