台南偽牌BMW拒檢衝撞 遭警連開3槍仍逃逸 法官認毒蟲犯3罪判刑

30多歲黃姓男子去年8月18日施用毒品，隔日清晨駕駛懸掛失竊車輛車牌的BMW上路，經台南南區水交社路與新興路口時遭警方攔停，發現車內有白色不明粉末而喝令下車，他不從反加速欲衝撞員警，員警朝右後輪連開3槍仍逃離，後經警通知同日到案說明，法官認他犯行使偽造特種文書罪等3罪。

台南地院認黃犯行使偽造特種文書罪處3月，又犯尿液所含毒品達行政院公告品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪處8月。又犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處7月，未定執行刑。

檢方起訴，黃以不詳方式偽造車牌號碼2面，懸掛於其轎車上路。同時，去年8月18日12時許在台南住處內，將三級毒品K他命磨成粉捲進香菸內點火吸食1次，也施用甲基安非他命1次，仍於8月19日6時許，毒駕上路。

黃行經至南區水交社路與新興東路口處，因違規紅燈越線、未依號誌規定左轉彎及車輛經註記為失竊車輛，為保安警察大隊兩名員警上前盤查，警方於盤查過程中見車輛駕駛座遮陽板掉落K他命1包，要求他下車受檢。

未料，不顧員警站立在上開車輛左側，仍駕車欲衝撞該名員警逃離現場，妨害公務執行。後經警方通知他於同日到案說明，並採尿送驗，結果呈安非他命、甲基安非他命、K他命、去甲基愷他命陽性反應，均逾越行政院公告毒品品項及濃度數值。

黃於警詢、偵查及審理程序中均坦白承認，與證人證述相符，並有職務報告、尿液檢驗結果報告、舉發違反道路交通管理事件通知單、現場攔查及車輛照片等證據佐證，事證明確。

台南地院審酌，黃偽造車牌後懸掛，並駕駛該車輛行駛於道路，妨害公路監理機關對於車牌正確性的管理，且依其智識程度應明知毒品對人的注意力、控制力及反應能力皆有不良影響，施用毒品後駕車對一般往來公眾及駕駛人自身安全產生高度危險性，竟仍無視法律禁止規範與公眾安全，於施用毒品後駕駛轎車上路。

又於員警盤查之際，駕車欲衝撞執行職務中員警，以此方式妨害公務執行，所採手段對員警生命、身體安全具有相當危險性，並侵害公務機關執行職務嚴正性。黃於去年、今年間已有多次犯尿液所含毒品達行政院公告品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪，也曾犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，依法量處其刑。