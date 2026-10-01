抽血換學分 周台英不起訴

台師大女足隊「抽血換學分」爭議，前教練周台英（右）被控強制罪部分不起訴。聯合報系資料照片

台灣師範大學女足隊前教練周台英被控強迫隊員「抽血換學分」，台北地檢署認為隊員雖因同儕均參加、教練權威等心理壓力接受抽血實驗，但無證據證實周女以扣學分脅迫隊員，涉強制罪、違反醫師法部分不起訴；另詐領、挪用受試者費用共五十二萬一千元，依詐欺取財、行使業務上登載不實文書罪起訴。

周台英被控二○一九至二○二四年，以「不配合就扣學分」，要求隊員參與她申請的國科會或教育部體育署研究計畫，寒、暑假各連續十四天，每天抽血三次，部分實驗更由未具醫事人員資格者抽血。

吹哨者簡奇陞去年踢爆此事，周台英否認，稱未有隊員或學姐向她表示不想參加實驗。簡女退隊時，她曾說「如果不想做實驗可以說，不想做的話可以離開」，簡女隨即拿著包包離開。另外，她稱抽血由助理依程序辦理，沒想過會有不具醫事人員資格者抽血。

北檢專案小組去年約談十多名在學及已畢業的女足隊成員，其中有九人說沒有明確向周台英表示不願意參加實驗，但部分隊員內心確實害怕、抗拒抽血；另有人聽聞學姐表示不願意參加，被教練責備。另有九人表達不同意見，指參加抽血實驗，不是因為怕被當掉，甚至認為抽血實驗是訓練體能的一環，不覺得拒絕參加對學業有不利影響。

北檢認為，難以認定周台英脅迫「不配合就扣學分」。周台英或許因帶領球隊的風格、習慣，造成「不友善環境」，此部分是否成立霸凌事件或違反研究倫理，應由相關權責機關調查、認定、處理。另外，抽血者多為護理師或退休護理師，抽血是為完成實驗，應非主管機關認定的醫療行為，不構成違反醫師法。

簡奇陞透過人本教育基金會表示，當時檢察官有詢問是否對周台英個人提出告訴，「但我們最後都沒有提告。」因為真正想做的，是讓事情被釐清、被證實、被大眾看見，希望環境有所改變，不要再發生。人本教育基金會表示，人體研究法未完善對受試者保護，呼籲修法、補足漏洞。