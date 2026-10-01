涉詐領、挪用受試費52萬 周台英被訴

台灣師範大學女足隊前教練周台英捲入強迫學生「抽血換學分」爭議，檢方雖處分不起訴，但她要求學生繳回研究計畫的受試者費用當「隊費」，共收受一二九萬三千元，周女坦承詐領、挪用五十二萬一千元款項，台北地檢署昨偵結起訴。

台師大表示，女足案相關經費流向及責任歸屬仍在司法程序中，學校已配合檢調提供相關資料。另外，受試費一項，學校在事件發生後即全面清查，為保障學生權益，已盡最大可能先行籌措經費，返還受試費予學生。據了解，該筆受試費約一二二萬元，台師大已於去年八月一日，代墊返還廿六名受試者參與實驗費。

起訴指出，周台英執行國科會補助「遠紅外線計畫」，台師大女足隊丁姓、何姓隊員未參加研究計畫測試，卻被納入受試者名單，由不知情助理製作不實憑證，向台師大核銷費用，相關款項二○二四年三月匯款至隊員帳戶，周台英指示球隊周姓總務，要求隊員各繳回一萬元，以此詐得二萬元受試者費用。

另在周台英執行教育部補助的「腰部強化訓練計畫」中，丁姓、簡姓、林姓隊員因出境，未全程參與計畫，周女涉嫌以相同手法詐得受試者測試費共三千元。

檢方追查，周台英二○二一年至二○二四年間，以「繳回受試者測試費作為女足隊隊費」為由，共收受隊員的受試者測試費一二九萬三千元，周保管「隊費」卻挪用其中四十九萬八千元，作為她擔任總教練的普雷萬公司所屬台北熊讚女足隊赴越南移地訓練費用。