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張俊傑逃亡案共犯累計17人 幫訂屏東民宿男子拘提到案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑疑涉貪汙、共諜案等，自9月6日棄保潛逃迄今。檢警專案小組樂觀分析張還在台灣本島，今天第17名共犯陳志銘到案，陳涉替張預訂屏東民宿，稍早移送北檢複訊。

張俊傑身為高金素梅「大帳房」，是高金案中唯一被羈押滿4個月的報告，涉詐領補助逾933萬元等，北檢起訴求刑16年。今年9月6日，張棄保潛逃，北檢9月7日分案偵辦。台灣高等檢察署緊接著證實，張俊傑等人疑被大陸吸收成共諜，涉收受大陸資金，在台發展組織，犯罪嫌疑重大，9月8日收網指揮國安站通知助理林怡君、國會辦公室主任陳智葟至台高檢訊問，檢察官訊問後向法院聲押禁見獲准。

檢警追查張俊傑逃亡的第一周，交付關鍵USB隨身碟給國會助理陳俊瑋後，前往大安森林公園剪斷電子手鐶一路變裝、逃亡嘉義、台南、高雄等地區，不斷繞行製造斷點，最後躲進屏東民宿。

專案小組調閱監視器、查扣共犯手機數位鑑識，一路追出17人涉案。目前已查獲直接接觸張俊傑者均被收押禁見，累計9人收押禁見、7人交保、1人偵訊中。

竹聯幫昔日寶和會成員、現任義堂要角陳威達，綽號「小麥可」有擅長拳擊與健身，有綜合格鬥專長，為竹聯幫中生代「武將」，他涉嫌聽從藏鏡人指示到大安森林公園的公廁，協助張俊傑「斷鐶」，破壞台北地方法院施以科技監控的電子手鐶，手鐶棄置草叢，協助張逃亡。陳威達遭北檢通緝後已到案，遭羈押禁見。

羈押禁見9人：陳威達、潘信義、周煥凱、陳俊翰、陳厚彰、林哲丞、顏士宸、王洋霆、廖翊傑。交保7人：陳俊瑋5萬元、陳彥安10萬元、陳采薰2萬元、伍恩廷20萬元、吳東翰、陳元安各5萬元、梁昱仁2萬元。今日到案共犯陳志銘偵訊中。

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑疑涉貪汙、共諜案等，自9月6日棄保潛逃迄今。檢警今拘提第17名共犯陳志銘到案，陳涉替張預訂屏東的民宿。記者蕭雅娟／攝影
立委高金素梅前辦公室主任張俊傑疑涉貪汙、共諜案等，自9月6日棄保潛逃迄今。檢警今拘提第17名共犯陳志銘到案，陳涉替張預訂屏東的民宿。記者蕭雅娟／攝影

張俊傑 民宿 屏東

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