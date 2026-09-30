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西門捷運站驚傳黑衣人持刀！警急奔現場調監視器 北捷火速回應

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捷運西門站驚傳黑衣人持刀 捷警隊調監視器真相大白

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

台北捷運西門站今下午傳出疑似有人持刀，捷運警察隊下午4時10分接獲報案。據悉，報案民眾用捷運App通報，一名全身黑衣的男子手持疑似刀具的長型危險物，捷警隊立即調閱監視器，確認所攜物品為手持式攝影機並非刀械。

捷警隊表示，下午4時10分，捷警接獲通報，捷運西門站有男子疑似攜帶危險物品，立即會同轄區派出所警力到場查處，經調閱監視器影像釐清，確認該男所攜物品為手持式攝影機並非刀械，且其搭乘捷運期間無其他危險行為，也未造成現場驚擾，捷運系統營運正常，警方已掌握行為人，後續將通知到案釐清。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運如發現疑似危險物品或其他異常情形，可立即通知站務人員或撥打110報案，警方獲報後將迅速到場查處，以維護大眾運輸安全。

台北捷運公司表示，捷運系統營運正常，後續配合警方調查。

台北捷運西門站今下午傳出疑似有人持刀，警方調閱監視器影像釐清，確認該男所攜物品為手持式攝影機並非刀械。圖／捷警隊提供
台北捷運西門站今下午傳出疑似有人持刀，警方調閱監視器影像釐清，確認該男所攜物品為手持式攝影機並非刀械。圖／捷警隊提供

台北捷運西門站今下午傳出疑似有人持刀。聯合報系資料照
台北捷運西門站今下午傳出疑似有人持刀。聯合報系資料照

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