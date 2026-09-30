堅果鐵罐藏毒走私大麻 警查出「埋包」運毒

刑事警察局南部打擊犯罪中心破獲泰國走私大麻案，毒梟利用進口堅果等食品，將大麻藏在鐵罐運台。警方追查出陳姓男子在租處分裝大麻煙彈，以「埋包」方式藏公園及步道，動用緝毒犬才找出埋藏的大麻煙彈，將全案移送法辦。

警方今天表示，專案小組接獲情資，發現由泰國來台的可疑包裹以進口堅果、花生等名義，卻在鐵罐內夾藏近6公斤大麻，報請高雄地檢署指揮偵辦，去年查捕涉案的35歲陳姓男子後，溯源追查毒品上游。

今年4月下旬，警方掌握運毒集團埋包地點，派員在其中1處埋包處埋伏，直到29歲陳姓男子前去挖包裹時立即逮捕他。

警方調查，陳男涉嫌取得包裹後，在台中市梧棲區租屋處將大麻膏加工、分裝成大麻煙彈，再依上游指示出去「埋包」，並以手機記錄經緯度、拍照回傳給上游，已經手至少上千支大麻煙彈。

陳男埋包多處，警方為避免毒品遭上游轉移，立即請保三總隊警犬分隊支援緝毒犬，在高雄市岡山區某公園、仁武區某步道，以及台南市仁德區某公園、麻豆區某河堤聯通道，陸續查獲大麻煙彈871支。

警方表示，全案先後查扣大麻毛重5.85公斤、大麻煙彈871支、依托咪酯原油、毒郵票、毒梅錠等證物，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方清點查扣的大麻煙彈及證物。記者林保光／翻攝