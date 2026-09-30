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台中新社山坡地驚見人類遺骸 骨骼有動物咬痕且缺失

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市新社區崑山里山坡地日前發現疑似人類遺骸，現場部分骨骼缺失，甚至部分骨骼可見動物咬痕，但未發現明顯骨折或骨裂跡象，警方初步調查死者為王姓男子，但仍需進一步確認身分。

警方9月25日下午3時許接獲民眾報案，指新社區崑南街1號旁山坡地進行整地作業時，發現疑似人類遺骸。警方獲報後派員到場，經鑑識人員現場勘查，發現部分衣著、鞋子及其他物品，並於現場發現疑似身分證件，另在現場樹木處發現紅繩等跡證。

警方經查，該名疑似死者為王姓男子，早年曾由家屬向警方報案失蹤，警方後續通知家屬到場協助確認身分，並依法採集家屬DNA樣本。

警方9月29日上午會同檢察官及法醫司法相驗及複驗，現場部分骨骼缺失，部分骨骼可見動物咬痕，未發現明顯骨折或骨裂跡象；警方採集骨骼及牙齒樣本，送請DNA鑑定，進一步確認身分。

警方指出，目前現場勘查及司法相驗，並未發現他殺跡象，但確切死亡原因及身分仍須待DNA鑑定，持續調查中。

台中新社山坡地日前發現疑似人類遺骸，警方初步調查死者為王姓男子，但仍需進一步確認身分。示意圖。聯合報系資料照
台中新社山坡地日前發現疑似人類遺骸，警方初步調查死者為王姓男子，但仍需進一步確認身分。示意圖。聯合報系資料照

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