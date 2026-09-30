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毒品買賣糾紛惹殺機 高雄4惡煞砍死2男聲押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

童姓兄弟等4人向莊姓男子買毒後疑似不滿不能賒帳，28日凌晨相約談判，童男等4人持西瓜刀追殺莊男等3人，造成莊男一方的李姓、林姓男子傷重不治，高雄地檢署29日深夜複訊後，今向法院聲押童男4人。

檢警指出，童姓兄弟欲向莊姓男子購買俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，要求賒帳1.3萬元，但莊男不同意賒帳，雙方於電話中互嗆爆衝突，相約鳳山、前鎮區交界處保泰路一間歇業美容坊前輸贏。

28日凌晨2時許，兩方在保泰路養生館騎樓碰頭，童男一方見莊男、李男、林男等人，隨即持西瓜刀追殺，李男被砍後負傷跑了上百公尺，最後倒臥崗山中街，送醫後不治，林男被砍到重傷，28日下午5時許經急救後仍喪命，莊男則無生命危險。

童男等4人案發後逃逸，見殺人上了媒體，28日中午前先後投案，雄檢檢察長黃元冠立即責成主任檢察官余彬誠指派檢察官黃昭翰指揮，並由公訴組主任檢察官陳麗琇、國民法官法專組檢察官陳彥丞成立專組偵查。

雄檢複訊後，會同法醫師相驗及解剖證據，認被告童男4人涉有殺人犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅事證及逃亡之虞，今向法院聲請羈押禁見。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高市鳳山區保泰路一家停業近月的SPA館28日凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀2死1傷慘劇，雄檢聲押4名凶嫌。記者石秀華 /攝影
高市鳳山區保泰路一家停業近月的SPA館28日凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀2死1傷慘劇，雄檢聲押4名凶嫌。記者石秀華 /攝影

高市鳳山區保泰路一家停業近月的SPA館28日凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀2死1傷慘劇，雄檢聲押4名凶嫌。記者石秀華 /翻攝
高市鳳山區保泰路一家停業近月的SPA館28日凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀2死1傷慘劇，雄檢聲押4名凶嫌。記者石秀華 /翻攝

毒品 高雄 聲押

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