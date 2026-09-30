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高雄機場大馬男遭拒入境 躲廁所棄2包海洛因被逮

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1名馬來西亞籍男子搭機抵達高雄國際機場，因無法具體說明旅遊行程被拒入境，竟在等候遣返時躲進廁所涉嫌藏毒。移民署與海關人員查獲2包海洛因，將他移送法辦。

移民署國境事務大隊高雄機場國境隊今天表示，這名年約40歲的大馬籍男子於9月4日自馬來西亞吉隆坡，搭乘馬亞航空AK170次班機抵達高雄機場。這名男子入境時向移民官自稱來台旅遊，移民官發覺他無法具體說明旅遊行程，疑有虛偽陳述及隱瞞重要事實情形，依法拒絕入境並安排遣返。

不料，男子在等待遣返期間，躲入查驗區廁所，海關與移民署人員找不到他，進入廁所才發現他將2包白色粉末棄置廁間。海關人員查驗，發現這2包毒品疑似海洛因，立即與移民署高雄機場國境隊，移送高雄地檢署偵辦。

移民署國境事務大隊表示，機場移民官除執行旅客身分及證件查驗，也會針對來台動機可疑、頻繁來台或經情資掌握的高風險旅客提高警覺，進一步詢問來台目的、行程安排等事項，透過專業判斷及經驗察覺異常，今年初已查獲2起疑似攜毒案件，通報海關後查獲毒品，將持續掌握高風險旅客，加強入境審核，為國境第一線把關。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

移民署高雄機場國境隊查驗來台旅客。圖非涉案當事人。記者林保光／翻攝
移民署高雄機場國境隊查驗來台旅客。圖非涉案當事人。記者林保光／翻攝

海洛因 機場 高雄

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