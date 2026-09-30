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影／保三破彩虹菸製毒工廠藏民宅 改家電「一條龍」生產可製6千支

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

保三總隊第一大隊在桃園郊區一處透天民宅，查獲製造「彩虹菸」第三級毒品製造工廠，逮捕製毒張姓、李姓2男到案，依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。警方查扣彩虹菸成品595支、原料1千多公克等，可製成6千支彩虹菸，黑市價格超過數百萬元，危害社會重大。

保三總隊第一大隊日前接獲情資，有製毒集團隱身於桃園郊區民宅內製造彩虹菸，報請桃園地檢署指揮偵辦，並與南港分局、汐止分局、平鎮分局、桃園分局、關務署基隆關等單位組專案小組追查，埋伏多日後搜索。

警方出動緝毒犬嗅聞，查扣彩虹菸原料第三級毒品α-咯烷基苯異己酮毛重1037公克、彩虹菸成品595支、彩虹菸菸草毛重506公克、菸絲1箱、第二級毒品大麻煙彈、依托咪酯煙彈及相關製毒設備等證物，估可製成6千支彩虹菸。

保三總隊基隆偵查分隊長沈育安說，專案小組調查發現，該販毒集團為掩人耳目，刻意租下外觀單純的住宅區透天厝，作為製毒與包裝基地，為了提升產能，現場甚至架設高達7台捲菸機，並備有微波爐、洗脫烘機、果汁機、離子夾等家電，將其改裝為毒品調配、乾燥與封膜的「一條龍」自動化生產線，提高產量。

保三指出，「彩虹菸」與「喪屍煙彈」（依托咪酯）均為近年鎖定青少年族群的新興毒品。彩虹菸包裝繽紛且帶有香料氣味，極易降低青少年警覺心；依托咪酯吸食後會導致精神混亂、反應遲緩，若進一步毒駕，更威脅用路人生命安全。

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保三總隊第一大隊在桃園郊區一處透天民宅，查獲製造「彩虹菸」第三級毒品製造工廠。記者游明煌／翻攝
保三總隊第一大隊在桃園郊區一處透天民宅，查獲製造「彩虹菸」第三級毒品製造工廠。記者游明煌／翻攝

保三總隊第一大隊在桃園郊區一處透天民宅，查獲製造「彩虹菸」第三級毒品製造工廠。記者游明煌／翻攝
保三總隊第一大隊在桃園郊區一處透天民宅，查獲製造「彩虹菸」第三級毒品製造工廠。記者游明煌／翻攝

保三總隊第一大隊在桃園郊區一處透天民宅，查獲製造「彩虹菸」第三級毒品製造工廠。記者游明煌／翻攝
保三總隊第一大隊在桃園郊區一處透天民宅，查獲製造「彩虹菸」第三級毒品製造工廠。記者游明煌／翻攝

保三總隊第一大隊在桃園郊區一處透天民宅，查獲製造「彩虹菸」第三級毒品製造工廠。記者游明煌／翻攝
保三總隊第一大隊在桃園郊區一處透天民宅，查獲製造「彩虹菸」第三級毒品製造工廠。記者游明煌／翻攝

保三總隊第一大隊在桃園郊區一處透天民宅，查獲製造「彩虹菸」第三級毒品製造工廠。記者游明煌／翻攝
保三總隊第一大隊在桃園郊區一處透天民宅，查獲製造「彩虹菸」第三級毒品製造工廠。記者游明煌／翻攝

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未減反增…毒駕奪命 「單月增至7人」

交通部昨公布今年一至七月道安統計，總計一五六九人因交通事故死亡，儘管較二○二三年基準年，下降百分之十二，不過仍未達降低百分之十五目標，其中高齡者死亡六九七人，較去年增卅三人，增加集中於桃園、台中及花蓮。另七月起毒駕肇事定義調整，只要毒駕有違規行為都納入，毒駕死亡單月增至七人。

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