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盤查可疑男子先查獲毒品、又見槍彈 警帶回調查兩罪嫌送辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

周姓男子遇警盤查，先被查出涉嫌持有毒品，警員接著檢查他的背包，發現裡面還有改造手槍1支及子彈4顆，將他帶回製作筆錄後，今依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

新北市瑞芳警分局今天表示，瑞芳派出所巡佐蕭尊仁和警員張友文昨晚8時許，執行巡邏勤務行經瑞芳區明燈路一段一處巷口，發現45歲周姓男子形跡可疑，上前盤查時，在他的身上查獲安非他命1小包及吸食器。

警方進一步檢查周男隨身背包，發現裡面有把改造手槍及4顆子彈，立即加強控制周男，依現行犯逮捕，帶回派出所後，由分局偵查隊偵辦，追查槍枝、子彈來源，以及是否無涉及其他不法案件，查扣的槍枝及子彈，送請專業單位鑑驗確認殺傷力，並依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，將周男移送法辦。

瑞芳警分局表示，選舉期間治安維護工作不容鬆懈，警方將持續落實「查賄、制暴、淨化選前治安」等各項工作，針對非法槍械、毒品及可能危害選舉秩序的不法行為加強查緝。本案第一線員警於巡邏勤務中主動發掘可疑情事，進而查獲槍、彈及毒品，充分展現警方維護選前治安的執法決心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

周姓男子涉嫌持有毒品和槍彈，警方將他帶回製作筆錄後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／攝影
周姓男子涉嫌持有毒品和槍彈，警方將他帶回製作筆錄後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／攝影

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