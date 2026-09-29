自撞電桿唾液檢出愷他命陽性 警查獲毒品送辦

高雄吳姓女子昨天開車疑排檔操作錯誤自撞電線桿，警方發現吳女精神不佳且飄散異味，經實施唾液檢測檢出愷他命陽性反應，並查獲毒咖啡包和愷他命，依毒品、公共危險罪送辦。

高雄市政府警察局鼓山分局龍華派出所員警昨天晚間11時許獲報美術東七街發生交通事故，經查28歲吳女駕駛自小客車，搭載27歲吳姓男子，沿美術東七街由東往西行駛時，疑因排檔操作錯誤，自撞路旁電線桿，所幸事故未造成人員受傷。

警方到場後，發現吳女精神狀況不佳、情緒激動，且現場飄散疑似毒品氣味，對其實施唾液毒品檢測，結果呈愷他命陽性反應，當場依公共危險罪嫌逮捕。

警方在現場查獲毒品咖啡包2包及愷他命1包，全案詢後依公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦：同車乘客吳男主動交付愷他命濾嘴供警方查扣，並返所採集尿液送驗，後續依毒品危害防制條例移送偵辦。

鼓山分局今天上午指出，另吳女施用毒品後駕車行為，已違反道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款規定，將依法處以新台幣15萬元罰鍰並吊扣駕駛執照。

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