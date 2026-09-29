交通部、警政署7月起重新定義毒駕肇因統計 毒駕且有違規行為都納入

毒駕事件頻傳，交通部除修法加重懲處，經與內政部警政署討論後，重新定義毒駕肇因統計。過往駕駛違規闖紅燈者撞到毒駕者，因該毒駕者還未有違規如闖紅燈、紅燈右轉等違規行為，因此該事故不納入毒駕事件，導致毒駕件數及人數統計較不貼近實際情況，交通部及警政署今宣布，7月起重新定義肇因統計，未來只要毒駕有違規行為都納入。

交通部與內政部警政署今共同召開115年9月份道路交通安全記者會。根據統計，今年1至7月交通事故死亡數為1569人，相較2025年減少18人，降幅1.1％，與基準年2023年相比較減少220人，降幅12.3％；各項重要指標中，機車、酒駕、行人、兒少等死亡人數均下降。

但1至7月高齡者死亡數達697人，雖較基準年2023年減少22人，降幅3.1％，但與2025年相比，增加33人，增幅5％，其中增加最多前3名縣市分別為桃園市25人、台中市14人、花蓮縣13人。

而毒駕造成死亡部分，1至6月以舊定義統計有23人，平均每個月毒駕死亡數約4人，而7月以新定義統計高達7人。

內政部警政署交通組科長陳其鋒說，從今年7月起重新定義毒駕肇因統計。過去毒駕件數及人數只統計第一當事人，無法呈現真實交通狀況，經與學者、交通部討論後，未來除統計第一當事人，只要毒駕且有違規行為都納入事故肇因統計，具體呈現毒駕肇事情況，該數據也會作為未來執法的依據。

舉例來說，過去一般駕駛違規闖紅燈撞到吸毒駕駛，由於該吸毒駕駛尚未有違規行為如闖紅燈、紅燈右轉，因此該事故不算毒駕事件。

陳其鋒坦言，上述方式統計方式較不符合實際交通狀況，也說不清楚實際毒駕件數及人數，因此才會重新定義毒駕肇因統計，未來不管是第一當事人，還是有第二、第三、第四當事人，只要毒駕且有違規行為，就會被納入毒駕事故。

至於何種情況會出現三個以上當事人？陳其鋒解釋，通常是發生在大型連撞事件中。假設第一當事人毒駕並闖紅燈，撞到第二當事人，第二當事人毒駕且紅燈右轉，進一步波及到第三當事人，第三當事人同樣毒駕且在紅線違規並排停等。上述情境第一至第三當事人均毒駕且有違規行為，這樣就會被視為發生該起毒駕事故因3名毒駕導致。

倘若情況為第ㄧ、第二當事人毒駕且有違規行為，第三當事人毒駕但正常停等沒有違規行為，這樣則被視為該毒駕事故因2名毒駕者導致，第3名毒駕者雖未被納入統計，但仍會有毒駕相關罰則。

陳其鋒表示，新定義上路後，實際毒駕件數及人數仍要持續觀察，警方也會盡全力積極執法。以新定義來統計，今年7月因毒駕造成的A1事故有105件，8月有89件，可見執法成效顯著，毒駕件數有下降趨勢。

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