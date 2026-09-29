聽新聞
0:00 / 0:00

交通部、警政署7月起重新定義毒駕肇因統計 毒駕且有違規行為都納入

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

毒駕事件頻傳，交通部除修法加重懲處，經與內政部警政署討論後，重新定義毒駕肇因統計。過往駕駛違規闖紅燈者撞到毒駕者，因該毒駕者還未有違規如闖紅燈、紅燈右轉等違規行為，因此該事故不納入毒駕事件，導致毒駕件數及人數統計較不貼近實際情況，交通部及警政署今宣布，7月起重新定義肇因統計，未來只要毒駕有違規行為都納入。

交通部與內政部警政署今共同召開115年9月份道路交通安全記者會。根據統計，今年1至7月交通事故死亡數為1569人，相較2025年減少18人，降幅1.1％，與基準年2023年相比較減少220人，降幅12.3％；各項重要指標中，機車、酒駕、行人、兒少等死亡人數均下降。

但1至7月高齡者死亡數達697人，雖較基準年2023年減少22人，降幅3.1％，但與2025年相比，增加33人，增幅5％，其中增加最多前3名縣市分別為桃園市25人、台中市14人、花蓮縣13人。

而毒駕造成死亡部分，1至6月以舊定義統計有23人，平均每個月毒駕死亡數約4人，而7月以新定義統計高達7人。

內政部警政署交通組科長陳其鋒說，從今年7月起重新定義毒駕肇因統計。過去毒駕件數及人數只統計第一當事人，無法呈現真實交通狀況，經與學者、交通部討論後，未來除統計第一當事人，只要毒駕且有違規行為都納入事故肇因統計，具體呈現毒駕肇事情況，該數據也會作為未來執法的依據。

舉例來說，過去一般駕駛違規闖紅燈撞到吸毒駕駛，由於該吸毒駕駛尚未有違規行為如闖紅燈、紅燈右轉，因此該事故不算毒駕事件。

陳其鋒坦言，上述方式統計方式較不符合實際交通狀況，也說不清楚實際毒駕件數及人數，因此才會重新定義毒駕肇因統計，未來不管是第一當事人，還是有第二、第三、第四當事人，只要毒駕且有違規行為，就會被納入毒駕事故。

至於何種情況會出現三個以上當事人？陳其鋒解釋，通常是發生在大型連撞事件中。假設第一當事人毒駕並闖紅燈，撞到第二當事人，第二當事人毒駕且紅燈右轉，進一步波及到第三當事人，第三當事人同樣毒駕且在紅線違規並排停等。上述情境第一至第三當事人均毒駕且有違規行為，這樣就會被視為發生該起毒駕事故因3名毒駕導致。

倘若情況為第ㄧ、第二當事人毒駕且有違規行為，第三當事人毒駕但正常停等沒有違規行為，這樣則被視為該毒駕事故因2名毒駕者導致，第3名毒駕者雖未被納入統計，但仍會有毒駕相關罰則。

陳其鋒表示，新定義上路後，實際毒駕件數及人數仍要持續觀察，警方也會盡全力積極執法。以新定義來統計，今年7月因毒駕造成的A1事故有105件，8月有89件，可見執法成效顯著，毒駕件數有下降趨勢。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕事件頻傳，交通部除修法加重懲處，經與內政部警政署討論後，重新定義「毒駕肇因統計」。記者胡瑞玲／攝影
毒駕事件頻傳，交通部除修法加重懲處，經與內政部警政署討論後，重新定義「毒駕肇因統計」。記者胡瑞玲／攝影

毒駕 警政署 交通部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南警中秋連假嚴查酒、毒駕 最後一天卻有自家人酒駕

南市2線3警官酒駕肇事記大過拔主管 5萬元交保今年考績將打丙

影／銀髮族情侶赴南庄遊玩 返家途中車輛疑擦撞路樹四輪朝天

毒酒駕？BMW連撞路旁12輛機車肇事逃逸 警通知開罰駕駛人

相關新聞

未減反增…毒駕奪命 「單月增至7人」

交通部昨公布今年一至七月道安統計，總計一五六九人因交通事故死亡，儘管較二○二三年基準年，下降百分之十二，不過仍未達降低百分之十五目標，其中高齡者死亡六九七人，較去年增卅三人，增加集中於桃園、台中及花蓮。另七月起毒駕肇事定義調整，只要毒駕有違規行為都納入，毒駕死亡單月增至七人。

盤查可疑男子先查獲毒品、又見槍彈 警帶回調查兩罪嫌送辦

周姓男子遇警盤查，先被查出涉嫌持有毒品，警員接著檢查他的背包，發現裡面還有改造手槍1支及子彈4顆，將他帶回製作筆錄後，今依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

自撞電桿唾液檢出愷他命陽性 警查獲毒品送辦

高雄吳姓女子昨天開車疑排檔操作錯誤自撞電線桿，警方發現吳女精神不佳且飄散異味，經實施唾液檢測檢出愷他命陽性反應，並查獲毒...

交通部、警政署7月起重新定義毒駕肇因統計 毒駕且有違規行為都納入

毒駕事件頻傳，交通部除修法加重懲處，經與內政部警政署討論後，重新定義毒駕肇因統計。過往駕駛違規闖紅燈者撞到毒駕者，因該毒駕者還未有違規如闖紅燈、紅燈右轉等違規行為，因此該事故不納入毒駕事件，導致毒駕件數及人數統計較不貼近實際情況，交通部及警政署今宣布，7月起重新定義肇因統計，未來只要毒駕有違規行為都納入。

汐止男遭砍傷強押上車　警3小時追到基隆逮5嫌、車內搜出槍毒

新北市汐止區昨晚間驚傳街頭擄人案，51歲黃姓男子在和平街一帶遭5名男子砍傷後強押上車，一路載往基隆。汐止警方獲報後立即成立專案小組，調閱監視器一路追車，約3小時後在基隆市仁愛區愛三路圍捕5名嫌犯，並在車內查獲依托咪酯、安非他命、毒品咖啡包及空氣槍。黃男左手臂有深度撕裂傷，送醫後意識清楚，暫無生命危險。

重案追緝令／警靠「消失2小時」 偵破陽明山白骨棄屍案

一起原本被視為一般的「失蹤人口案」，如何在24小時內急轉直下，升級為震驚社會的陽明山白骨棄屍案？ 39歲鄭姓女子失蹤多日，周姓男友辯稱兩人吵架後女友負氣離去，還態度冷淡要求家屬「別再問」。然而，台北市警方調閱監視器畫面，掌握關鍵的「消失2小時」，最終在私人土地深處尋獲遭毛毯包裹的白骨，硬生生拆穿凶嫌謊言。 順利破案本是一件功德，警界內部卻隨即傳出台北市警方「搶功又卸責」的質疑聲浪。《聯合報數位版》採訪員警還原警方交手內幕，以及北市警局長林炎田如何借鏡過往「3屍命案」經驗下達密令，揭開這起「只有團隊、沒有英雄」的辦案全貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。