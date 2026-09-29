汐止男遭砍傷強押上車　警3小時追到基隆逮5嫌、車內搜出槍毒

新北市汐止區昨晚間驚傳街頭擄人案，51歲黃姓男子在和平街一帶遭5名男子砍傷後強押上車，一路載往基隆。汐止警方獲報後立即成立專案小組，調閱監視器一路追車，約3小時後在基隆市仁愛區愛三路圍捕5名嫌犯，並在車內查獲依托咪酯、安非他命、毒品咖啡包及空氣槍。黃男左手臂有深度撕裂傷，送醫後意識清楚，暫無生命危險。

警方表示，昨晚7時16分接獲民眾報案，稱汐止區和平街一帶「有人遭押走」，員警立即趕赴現場，同時成立專案小組調閱周邊監視器追查。

警方鎖定41歲蘇男、29歲曾男、30歲洪男、31歲鄭男及33歲黃男共5人涉案，5人分乘2輛自小客車，涉嫌將51歲黃姓被害人強行帶上車後，往基隆方向離去。

專案小組一路循線追查，晚間10時許在基隆市仁愛區愛三路一帶發現涉案車輛，警方立即上前圍捕，將5名男子全數查緝到案，從車內起獲依托咪酯、安非他命、毒品咖啡包及空氣槍等物。

黃男左手臂遭砍，留下深度撕裂傷，送往基隆礦工醫院治療，所幸意識清楚、沒有生命危險。警方聯繫上黃男時，他已在醫院接受治療，因此尚未完成筆錄。

警方另追查，砍傷黃男的刀械已被涉案人丟棄，目前仍派員循線尋找。由於5人落網時已是深夜，警方依規定停止夜間詢問，黃男也尚待製作筆錄，因此究竟雙方有何糾紛、為何將人砍傷後押往基隆，仍待進一步調查釐清。

全案後續依妨害自由、傷害及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

警方在車內查獲依托咪酯、安非他命、毒品咖啡包及空氣槍。記者張策／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885