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萬元毒債 4煞追砍債主 釀2死1重傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高市鳳山一家ＳＰＡ館，昨天凌晨兩派人馬疑<a href='/search/tagging/2/毒品' rel='毒品' data-rel='/2/103656' class='tag'><strong>毒品</strong></a>糾紛相約談判，雙方在騎樓爆衝突，有三人遭持刀砍殺，釀兩死一重傷，警方封鎖現場調查。記者石秀華／翻攝
高市鳳山一家ＳＰＡ館，昨天凌晨兩派人馬疑毒品糾紛相約談判，雙方在騎樓爆衝突，有三人遭持刀砍殺，釀兩死一重傷，警方封鎖現場調查。記者石秀華／翻攝

童姓男子疑不滿胞弟遭莊姓男子追討一萬餘元毒品債務，昨凌晨和對方相約已歇業養生ＳＰＡ館談判，童男一方四人涉持刀棍追砍莊姓、李姓、林姓男子，李男倒臥街頭送醫不治；林男、莊男二人手腳被砍到見骨，林男急救也不治，莊男重傷經救治無生命危險；童男四人案發後陸續投案，詢後依殺人罪送辦。

涉案四名凶嫌均落網後，警方在三民區的寶珠溝中發現一把開山刀、一把西瓜刀，將釐清死者的致命傷是由誰下手。

警方調查，案發的養生ＳＰＡ館因生意清淡，平常沒什麼顧客，已於上月底停業，樓上為分租套房。昨凌晨二時，童男和莊男兩方人馬相約館內談判，林男（五十二歲）、莊男（五十一歲）和李男（四十二歲）先在店內等候。

凌晨二時十七分許，童男與胞弟及劉姓、吳姓男子到場後，持刀棍走至ＳＰＡ館，雙方在ＳＰＡ館騎樓碰頭，童男這方堵住莊男等人去路，旋即拿出預藏刀棍朝莊男一方追砍。

林男、莊男二人手腳被砍到見骨、倒在血泊中，李男頭手遭亂刀揮砍，混亂中摀著頭部負傷逃離，跑了約百公尺，最後倒臥在崗山南街地上，民眾見他滿身是血報案，救護員趕抵發現已無生命跡象，送醫搶救不治。

案發當時，ＳＰＡ館樓上的一名住戶聽到騎樓打殺聲，下樓查看時認出倒地受傷的林男、莊男是友人，將兩人送醫，林男經醫院急救後，昨天傍晚也宣告死亡。

警方調閱沿線監視器，查出凶嫌是童姓兄弟及劉姓男子，三人案發後躲藏在三民區，後來見走投無路，童姓兄弟及劉男昨天上午前往鳳山分局投案，吳男在童男投案後，中午也前往鳳崗派出所投案。

童男供稱，因莊男屢向他胞弟追討萬餘元的毒品債務，且在電話中嗆聲，才會相約莊男談判，並與胞弟、劉男、吳男砍殺對方。

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