高雄SPA館萬元毒債糾紛砍殺案再添1死 2男死亡、債主重傷

童姓男子不滿弟弟遭莊姓男子追討1萬餘元毒品債務，今天凌晨約高市保泰路歇業近月的SPA館談判，童和弟弟及劉姓、吳姓等4人持刀棍在騎樓追砍莊及李姓、林姓男子3人砍殺，李負傷逃離倒臥街頭不治，林、莊2人手腳被砍到見骨，林延至傍晚也傷重不治，童男等4嫌見逃不過警方追緝，中午前投案。

位於鳳山區保泰路SPA館，因生意清淡，平常沒什麼顧客上門，已於上月底停業，SPA館的樓上則是分租套房，沒料，今天凌晨卻釀街頭喋血事件。

鳳山警分局調查，今天凌晨2時17分疑有兩派人馬相約SPA館談判，其中林姓（52歲）、莊姓（51歲）和李姓（42歲）等3名男子在店內，不久48歲和41歲的童姓兄弟及39歲劉姓男子、45歲的吳姓男子分持開山刀和水果刀等刀棍搭車抵達後先將車停附近，徒步走至SPA館。

雙方在騎樓碰頭後，童這方堵住莊這方人的去路，不分青紅皂白持刀棍亂砍亂打，林、莊2人不敵手腳被砍到見骨、倒在血泊中，李男頭、手被砍，混亂中摀著頭部負傷逃離，但跑了約百公尺即倒臥崗山南街，民眾見他滿身是血報案，救護員趕抵發現已無生命跡象，緊急將他送醫搶救仍宣告不治。

前鎮警分局獲報趕抵，因死者身上無證件，後得知是鳳山區SPA管發生喋血殺人案，交由案發地的鳳山警分局偵辦。

事發當時住樓上的一名住戶聽到打殺聲下樓查看，認出倒地受傷的林、莊2人直接將人送醫治療，警方事後比對指紋查出死者李男身分，重傷的林男於傍晚5時4分也宣告不治，將報請檢察官相驗，以釐清死因。

警方漏夜追查，調閱沿線監視器、清查涉案人員及車輛，查出涉案的童男兄弟及劉姓男子落腳在三民區，申請拘票，派人一路尾隨座車時，童等3人自知走投無路下上午11時到分局投案，另45歲吳姓男子隨後在中午也到案說明。

警方追查，童男因不滿弟弟積欠莊男萬餘元的毒品債務屢遭追討，且在電話中遭莊嗆聲，今天凌晨夥同弟弟及劉、吳等2人分持西瓜刀等刀械到SPA館，一夥人朝莊等3人砍殺，釀成1死2重傷慘劇。

4嫌落網後，警方查出做案用的西瓜刀及開山刀被犯嫌丟棄在三民區的寶珠溝中，已循線撈獲；警詢後，依殺人罪嫌將4男移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官羈押。

高市鳳山區保泰路一家停業近月的SPA館今天凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀2死1傷慘劇，警方封鎖現場調查。記者石秀華 /翻攝

高市鳳山區保泰路一家停業近月的SPA館今天凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀2死1傷慘劇，警方拘提3嫌到案。記者石秀華 /翻攝

高市鳳山區保泰路一家停業近月的SPA館今天凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀2死1傷慘劇，警方派警車駐守現場。記者石秀華 /攝影