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邊開車邊吸毒遇警心虛 板橋男拒檢狂飆遭逮送辦還要罰4萬餘元
新北市板橋發生毒駕拒檢逃逸案。33歲李男昨晨1時許邊開車邊吸電子煙，海山警巡邏發現李男形跡可疑上前攔查，不料李男拒檢加速逃逸。警尾隨追捕成功將他攔下，檢測呈毒品陽性反應。詢後依毒品及公危送辦，並開出6張罰單最高罰4萬餘元。
據了解，涉嫌毒駕的李男昨晨1時許開車欲返家，行經板橋區莊敬路79巷口時，海山警分局文聖所員警發現他形跡可疑於是上前攔查，但李男因邊開車邊吸食毒品電子煙，為逃避罪責竟猛踩油門加速逃逸。員警立即尾隨鳴笛追捕並通報線上警力攔截圍捕。
警員追捕過程發現，李男沿途不但闖紅燈還逆向行駛、紅燈右轉，最後逃到無尾巷內被警方包夾才束手就擒。警員喝令李男下車受檢，在他身上查獲電子煙，經毒品快篩試劑檢測後確認呈陽性反應，立即將他逮捕並扣車。
警方詢後將李男依毒品、公共危險罪嫌送辦，李男拒檢及違規部分依法開出6張罰單，合計最高可處4萬1900元罰款。
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