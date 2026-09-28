邊開車邊吸毒遇警心虛 板橋男拒檢狂飆遭逮送辦還要罰4萬餘元

新北市板橋發生毒駕拒檢逃逸案。33歲李男昨晨1時許邊開車邊吸電子煙，海山警巡邏發現李男形跡可疑上前攔查，不料李男拒檢加速逃逸。警尾隨追捕成功將他攔下，檢測呈毒品陽性反應。詢後依毒品及公危送辦，並開出6張罰單最高罰4萬餘元。

據了解，涉嫌毒駕的李男昨晨1時許開車欲返家，行經板橋區莊敬路79巷口時，海山警分局文聖所員警發現他形跡可疑於是上前攔查，但李男因邊開車邊吸食毒品電子煙，為逃避罪責竟猛踩油門加速逃逸。員警立即尾隨鳴笛追捕並通報線上警力攔截圍捕。

警員追捕過程發現，李男沿途不但闖紅燈還逆向行駛、紅燈右轉，最後逃到無尾巷內被警方包夾才束手就擒。警員喝令李男下車受檢，在他身上查獲電子煙，經毒品快篩試劑檢測後確認呈陽性反應，立即將他逮捕並扣車。

警方詢後將李男依毒品、公共危險罪嫌送辦，李男拒檢及違規部分依法開出6張罰單，合計最高可處4萬1900元罰款。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

李男逃到無尾巷內被警方包夾。記者黃子騰／翻攝

警方將李男上銬逮捕。記者黃子騰／翻攝