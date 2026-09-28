抓到了！疑萬元毒品債務糾紛高雄停業SPA館談判釀1死2傷 3嫌拘提到案

高市鳳山區保泰路一家停業近月SPA館今天凌晨遭4名持刀棍惡煞闖入，店內3男衝出屋外在騎樓遭砍殺，其中李姓男子負傷逃百公尺倒臥街頭送醫不治，另林姓和莊姓男子重傷被送醫搶救；警方以車追人，涉案的童姓兄弟、劉姓男子走投無路下到案，據了解，疑童男積欠萬元毒品債務不滿遭追債釀殺機，警方正釐清案發經過。

據了解涉案的48歲和41歲的童姓兄弟疑積欠死者李男等人約1萬餘元的毒品債務，雙方凌晨相約鳳山區保泰路上月底已歇業的SPA館談判，童氏兄弟夥同39歲的劉姓男子及另名同夥4人持刀棍前往，疑童男不滿遭催債，憤而持刀棍砍殺李男等人釀李血濺街頭送醫不治，另林、莊2人重傷送醫搶救。

警方事後以車追人，童氏兄弟和劉男因警方緊追不捨，聞風到分局投案時，警方申請拘票逮人，將釐清行凶背後動機和案發經過。

位於鳳山區保泰路SPA館，因生意清淡，平常沒什麼顧客上門，已於上月底停業，SPA館的樓上則是分租套房，沒料，今天凌晨卻釀街頭喋血事件。

鳳山警分局調查，今天凌晨2時17分疑有兩派人馬相約SPA館談判，其中林姓（52歲）、莊姓（51歲）和李姓（42歲）等3名男子進入店內，不久4名持刀棍的男子搭車抵達後先將車停附近，徒步走入店內。

當時林等3人見苗頭不對欲離開現場，被對方人馬在騎樓堵住去路持刀砍殺，其中林、莊2人被砍重傷倒臥在地；警方調閱監視畫面釐清案發經過，發現事發當下李男遭人持刀棍砍殺後，混亂中趁隙負傷逃離，跑了約百公尺突然倒臥崗山南街，民眾見他滿身是血報案，救護員趕抵發現已無生命跡象，緊急將他送醫搶救仍宣告不治。

前鎮分局警方得知起因係鳳山SPA館發生的砍殺事件，一併交由鳳山分局處理；警方事後比對指紋查出死者李男身分。事發當時住樓上的一名住戶聽到打殺聲下樓查看，認出倒地受傷的林、莊2人直接將人送醫救治。

高市鳳山區保泰路一家停業近月的SPA館今天凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀1死2傷慘劇，警方拘提3嫌到案。記者石秀華 /翻攝

高市鳳山區保泰路一家停業近月的SPA館今天凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀1死2傷慘劇；圖為死者李姓男子逃離現場畫面。記者石秀華 /翻攝

高市鳳山區保泰路一家停業近月的SPA館今天凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀1死2傷慘劇，警方封鎖現場調查。記者石秀華 /翻攝