高雄鳳山歇業SPA館喋血釀1死2傷慘劇 死者生前負傷逃百公尺畫面曝

高市鳳山區保泰路一家停業近月SPA館今天凌晨2時17分遭4名惡煞闖入，店內3男衝出屋外在騎樓遭砍殺，其中1男負傷逃離百公尺倒臥街頭送醫不治，另林姓和莊姓男子身受重傷被送醫搶救；警方事後比對指紋查出死者是42歲李姓男子，懷疑雙方有債務糾紛，談判破裂釀殺機。

警方調閱監視畫面釐清案發經過，發現事發當下死者遭人持棍痛毆後，混亂中趁隙從保泰路的SPA館的騎樓倉促逃離，跑了約百公尺突然倒地不起，民眾見他滿身是血倒臥街頭報案，救護員趕抵發現已無生命跡象，緊急將他送醫搶救仍宣告不治。

由於受傷的林姓和莊姓男子身上多處刀傷仍在醫院治療，死者身上沒身分證件，後警方採指紋比對，發現是42歲李姓男子，將報請檢察官相驗，以釐清死因。

據了解，這間位於保泰路的SPA館，因生意清淡，平常沒什麼顧客上門，已於上月底停業，SPA館的樓上則是分租套房，沒料，今天凌晨卻釀街頭喋血事件。涉案相關人曾涉及詐欺案件，是否和詐欺款項、毒品利益或債務糾紛有關，警方正以車追人，追查行凶歹徒到案，以釐清案情。

鳳山警分局調查，今天凌晨2時17分疑有兩派人馬相約SPA館談判，其中林姓（52歲）、莊姓（51歲）和李姓（42歲）等3名男子進入店內，不久4名持刀棍的男子搭車抵達後先將車停附近，徒步走入店內。

當時林等3人見苗頭不對欲離開現場，被對方人馬在騎樓堵住去路持刀砍殺，其中林、莊2人被砍重傷倒臥在地，李男被打得頭破血流趁隙負傷徒步逃離，但仍因傷重滿身是血倒臥在鳳山和前鎮區交界處的崗山南街街上，路人見狀報警。

前鎮分局警方到場發現李男頭部受傷已失去意識，雖經119救護人員送往高雄長庚醫院急救，惟經搶救後仍宣告不治。

前鎮警方事後得知是鳳山SPA發生砍殺事件，依案發地交由鳳山警分局一併處理；由於事發當時住樓上的一名住戶聽到打殺聲下樓查看，認出倒地受傷的林、莊2人直接將人送醫治療。

據了解雙方人馬疑有債務糾紛，相約在已停業的SPA館談判，以避人耳目，沒料卻釀1死2重傷慘劇；警方正以車追人，追查行凶歹徒下落，以釐清殺人動機及案發經過。

高市鳳山區保泰路一家停業近月的SPA館今天凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀1死2傷慘劇；圖為死者李姓男子逃離現場畫面。記者石秀華 /翻攝