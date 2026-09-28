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高雄鳳山歇業SPA館喋血釀1死2傷慘劇 死者生前負傷逃百公尺畫面曝

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疑債務糾紛約高雄停業SPA館談判 3男遭4惡煞持刀棍砍殺1不治2重傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市<a href='/search/tagging/2/鳳山' rel='鳳山' data-rel='/2/252660' class='tag'><strong>鳳山</strong></a>區保泰路一家停業近月的<a href='/search/tagging/2/SPA' rel='SPA' data-rel='/2/111426' class='tag'><strong>SPA</strong></a>館今天凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀1死2傷慘劇，警方封鎖現場調查。記者石秀華 /翻攝
高市鳳山區保泰路一家停業近月的SPA館今天凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀1死2傷慘劇，警方封鎖現場調查。記者石秀華 /翻攝
高市鳳山區保泰路一家停業近月SPA館今天凌晨2時17分遭4名惡煞闖入，店內3男衝出屋外在騎樓遭砍殺，其中1男被打得頭破血流逃離倒臥街頭送醫不治，另林姓和莊姓男子身受重傷被送醫搶救，警方初步調查，雙方疑有債務糾紛，談判破裂釀殺機，正追查行凶歹徒身分。

據了解，這間位於保泰路的SPA館，因生意清淡，平常沒什麼顧客上門，已於上月底停業，SPA館的樓上則是分租套房，沒料，今天凌晨卻釀街頭喋血事件。

鳳山警分局調查，今天凌晨2時17分疑有兩派人馬相約SPA館談判，其中林姓（52歲）和莊姓（51歲）以及一名中年男子進入店內，不久4名持刀棍的男子搭車抵達後衝入店內。

當時林等3人見苗頭不對欲離開現場，被對方人馬在騎樓堵住去路持刀砍殺，其中林、莊2人被砍重傷倒臥在地，另一名男子頭破血流負傷徒步逃離，但仍因傷重滿身是血倒臥在鳳山和前鎮區交界處的崗山南街街上，路人見狀報警。

前鎮分局警方到場發現該名男子頭部受傷已失去意識，雖經119救護人員送往高雄長庚醫院急救，惟經搶救後仍宣告不治，由於死者身上無證件，身分仍待釐清。

前鎮警方事後得知是鳳山SPA發生砍殺事件，依案發地交由鳳山警分局一併處理；由於事發當時住樓上的一名住戶聽到打殺聲下樓查看，認出倒地受傷的林、莊2人直接將人送醫治療。

據了解雙方人馬疑有債務糾紛，相約在已停業的SPA館談判，以避人耳目，沒料卻釀1死2重傷慘劇；警方正以車追人，追查行凶歹徒下落，以釐清殺人動機及案發經過。

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