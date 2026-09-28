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高雄鳳山歇業SPA館喋血釀1死2傷慘劇 死者生前負傷逃百公尺畫面曝

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高雄鳳山停業SPA館遭多名持刀棍惡煞闖入 釀1死2傷慘劇

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市<a href='/search/tagging/2/鳳山' rel='鳳山' data-rel='/2/252660' class='tag'><strong>鳳山</strong></a>區保泰路一家停業月餘的<a href='/search/tagging/2/SPA' rel='SPA' data-rel='/2/111426' class='tag'><strong>SPA</strong></a>館今天凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀1死2傷慘劇，警方封鎖現場調查。記者石秀華 /翻攝
高市鳳山區保泰路一家停業月餘的SPA館今天凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，釀1死2傷慘劇，警方封鎖現場調查。記者石秀華 /翻攝
高市鳳山區保泰路一家停業月餘的SPA館，今天凌晨2時17分遭多名惡煞闖入，歹徒持刀棍在店內不分青紅皂白砍人或見人追打，其中一名男子被打得頭破血流，雖經送醫仍不治，死者身分待查，另林姓和莊姓男子身受重傷被送醫搶救，警方正追查行凶歹徒。

鳳山警分局五甲派出所今天凌晨2時17分許接獲通報，指前鎮區崗山南街有男子受傷倒臥路旁，警方到場發現該名男子頭部受傷、已失去意識，立即由119救護人員送往長庚醫院急救，惟經搶救後仍宣告不治，目前死者身分仍在確認中。

警方獲報後立即擴大調閱沿線監視器，發現該名男子受傷後係從位於保泰路一間8月已停業的養生館逃離，沿途跑往前鎮區崗山南街並向路人求助報案，隨後因傷勢倒地。

警方進一步調閱周邊影像及查訪附近店家，初步掌握男子疑於保泰路SPA館內與多人發生衝突並遭毆打，涉案歹徒事後分乘轎車逃離現場；後續又發現52歲林姓男子及51歲莊姓男子身上亦有多處傷勢被送醫救治，警方目前正進一步釐清兩人與本案關聯及完整案發經過。。

警方追查該處養生館已於8月底停止營業，目前樓上作為分租套房使用，已封鎖現場進行勘查，並通知鑑識人員到場採證；另獲報另有52歲林姓男子及51歲莊姓男子身上亦有多處傷勢在醫院接受治療，正進一步釐清兩人與本案關聯及案發經過。

鳳山分局目前已組成專案小組，持續擴大調閱監視器，追查相關涉案人員及車輛行蹤，並釐清案發經過及衝突原因。

鳳山 高雄 長庚醫院 SPA

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