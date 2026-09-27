男子神情恍惚見警狂奔滑倒遭逮 桃園警查出安非他命

嫌疑人具雙重國籍，若司法機關偵辦時只掌握台灣身分，另一國護照可能成為境管漏洞。台北市黃姓刑事警官指出，國內沒有系統可直接查出一名國人是否另持外國護照，若過去沒有紀錄、辦案過程也未發現，兩本護照在實務上便可能被視為不同身分。即使台灣身分遭限制出境，若未能掌握另一國籍及護照資料，仍可能增加境管查核及防逃的難度。

2026-09-27 00:00