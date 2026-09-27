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男子神情恍惚見警狂奔滑倒遭逮 桃園警查出安非他命
桃園市警局桃園分局今天表示，武陵派出所員警26日晚間巡邏時，在復興路發現姜姓男子神情恍惚，主動上前關懷，不料姜男突然拔腿逃逸，員警追捕後當場查獲安非他命。
桃園分局武陵派出所副所長劉柏春今天接受媒體聯訪表示，員警昨晚8時50分許巡邏時發現姜男，交談中見姜男神色緊張、答非所問且不時張望，隨即提高警覺，交談中姜男突然逃跑，員警立即進行追緝。
劉柏春指出，姜男逃跑時不斷回頭查看員警是否追來，且因赤腳奔跑，不到20公尺便在騎樓滑倒，隨後趕到的員警立刻將姜男控制，並在口袋中查獲安非他命，依法移送偵辦。
桃園分局表示，將持續加強毒品犯罪查緝，並向上溯源、向下刨根，呼籲民眾勿因好奇或僥倖接觸毒品，以免觸法受罰。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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