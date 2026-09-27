連假首日喝到快吐！運將提醒「吐車上要收清潔費」　醉漢出手傷人互告

中秋連假首日，林姓男子在新北汐止飲宴後搭乘UBER返回台北士林住處，途中不滿李姓司機提醒「吐在車上要收清潔費」，出手抓傷李面部，李也張嘴咬下林手指反擊，隨後在路旁停車報警處理，2人互告傷害罪，警方詢後將依法送辦。

警方調查，61歲林男9月25日在新北市汐止區聚餐飲酒，晚上7時許呼叫UBER準備回家，順利上車後，30歲李男見林不勝酒力、幾度作嘔，提醒林「如果吐在車上要酌收清潔費」，林心生不滿，出手抓傷李面部，正在開車的李也馬上張嘴緊咬林手指，隨後將車輛暫停路旁，報警處理。

警方表示，2人互相提告傷害罪，警方將於2人分別驗傷並完成筆錄後，依傷害罪嫌函送士林地檢署偵辦。另呼籲，民眾飲酒應衡量自身酒量，切勿因泥醉失控而引發肢體衝突或滋事，遇有糾紛務必保持理性溝通。