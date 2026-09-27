「荔枝的來不理智」毒咖啡包偽裝味覺糖 18歲小蜜蜂周薪未領先落網

毒品咖啡包包裝再翻新！台中市第五警分局查獲18歲簡姓男子擔任販毒集團「小蜜蜂」，查扣毒品咖啡包71包，其中首度發現偽裝成日韓知名味覺糖、印有「荔枝的來不理智」字樣的新式包裝，簡男加入集團僅4天即落網，自嘲「周薪都還沒領到」，檢方近日偵結依販賣毒品罪起訴。

警方調查，簡男目前無業，今年5月28日加入販毒集團，以每周新台幣2萬5000元薪資為代價，負責販賣毒品咖啡包予不特定人士，6月1日即遭第五分局查獲，查扣毒品咖啡包71包等證物，台中地檢署已依毒品罪提起公訴。

警方指出，此次查扣的毒品咖啡包中，除近期年輕族群流行的Labubu、麥拉倫跑車等圖樣外，更首次發現仿冒日韓知名味覺糖的外包裝，跳脫以往正方形、長方形的形式，稍不留意即可能矇混過關。

「荔枝的來不理智」取自網路流行語諧音哏，來自粵語發音，意指「理智點，你叫我怎麼理智」，包裝上更標示成分為「荔枝宇宙、理智時代、理想天空」，提醒「請搭配雪碧使用」，在年輕族群間廣為流傳。不過，此類毒品咖啡包通常含有俗稱搖頭丸的MDMA、硝甲西泮等混合型毒品，所幸警方即時查獲，避免毒品流入市面。

第五警分局強調，販毒集團為躲避查緝，不斷變換毒品包裝，尤其來路不明的飲品、咖啡包、果汁粉及軟糖等，連批貨販售的藥頭都不清楚其中摻雜多少種毒品，呼籲民眾千萬勿輕易嘗試，以免危害身心健康。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中檢警查獲簡姓男子擔任毒品小蜜蜂，查扣各種包裝毒品。圖／第五警分局提供

台中檢警查獲簡姓男子擔任毒品小蜜蜂，首見偽裝成日韓知名味覺糖的外包裝毒品。圖／第五警分局提供

台中檢警查獲簡姓男子擔任毒品小蜜蜂。圖／第五警分局提供