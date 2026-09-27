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通緝犯持外國護照 進出台灣多年

聯合報／ 記者廖炳棋李隆揆／台北報導

嫌疑人具雙重國籍，若司法機關偵辦時只掌握台灣身分，另一國護照可能成為境管漏洞。台北市黃姓刑事警官指出，國內沒有系統可直接查出一名國人是否另持外國護照，若過去沒有紀錄、辦案過程也未發現，兩本護照在實務上便可能被視為不同身分。即使台灣身分遭限制出境，若未能掌握另一國籍及護照資料，仍可能增加境管查核及防逃的難度。

具有台、美雙重國籍的蔡姓男子，因逃避兵役遭通緝，他長年持美國護照返台探親，每年甚至入境一、二次；檢方最後從信用卡附卡英文姓名追查，比對出生年月日、入境地址及照片，才確認持美國護照的「Michael」就是遭通緝的蔡，二○一八年趁他再度入境時逮人。

幸福人壽前董事長鄧文聰捲入掏空案時，也被查出持有多明尼加、布吉納法索護照，更多次使用多明尼加護照入出境，最高法院二○一七年撤銷交保裁定時，將他刻意隱匿外國護照及曾使用的事實，列為認定有逃亡之虞的重要理由。

涉詐騙、洗錢案的賽車手「陳肯特」陳宗傑具有我國與馬紹爾群島雙重國籍，法院准以五千萬元交保，不僅限制出境、出海及科技設備監控，也要求交付兩國護照與旅行文件；檢方抗告時更以他可能補發外國護照逃亡為由，主張仍有羈押必要。

司法院二○一九年函示法院，命被告交付護照或旅行文件時，應注意被告是否具有「雙重或多重國籍身分」，以防其持用他國護照出境。

黃姓刑事警官指出，實務上若懷疑對象另有外國身分，警方可從外籍人士入出境紀錄，以出生年月日搭配英文姓名搜尋，再調出入出境照片比對；問題在於，啟動這套查核的前提，是承辦人事先知道或懷疑另一本護照存在。但黃坦言「如果過去都只用中華民國護照，我們確實可能不知道還有其他護照。」一旦沒有這個警覺，第二身分就會成為防逃缺口。

護照 通緝 國籍

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