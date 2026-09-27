境管漏洞 具雙重國籍 酒駕男當庭科控

移民署表示，雙重國籍者持外國護照入境，應持外國護照出境；持本國護照入境，則應持本國護照出境。圖為桃園國際機場旅客出境人工證照查驗。記者季相儒／攝影

士林地方法院日前審理一起酒駕致死案，發現韓姓被告雖遭限制出境、出海，但具雙重國籍，且入出境紀錄異常，有潛逃可能，法官當庭諭知實施科技設備監控。移民署證實韓持不同護照入出境未符查驗程序，強調已加強教育訓練、落實查驗；有移民官說，考量人權及個資，實務上難要求民眾提供未主動登記的外國護照。

韓姓男子（六十八歲）在偵查時自稱有法國公民身分。法官提示韓的戶籍及出入境資料，指他一九八九年申請入境台灣，隔年經「香港九龍港九救濟委員會服務處」核發入境許可，同年五月來台申請戶籍登記。韓多次出入境，曾前往新加坡、日本、中國大陸、法國及印尼等地，二○一九年二月持法國護照出境，在法國停留數月後，才拿台灣護照入境。

韓辯稱相關資料「都經過變造」，自己因參加六四天安門學運遭迫害，從香港偷渡來台，後在法國定居數十年，但法國護照已過期，遭限制出境、出海期間不可能離境。法官詢問法國護照能否在法國、香港以外地區換發？韓脫口答「新加坡可以」，旋即語塞。

法官依相關資料及庭訊狀況，認定韓有法國身分，且曾持外國護照出境、我國護照入境，又自稱可在新加坡換發法國護照，近年也曾赴新加坡，懷疑他持有有效的法國護照。

因限制出境、出海無法涵蓋移民署未掌握的外國護照，法院無法確保韓不會持法國護照離境，士院依國民法官法施行細則規定，當庭實施科控。

法界人士指出，重大金融犯罪被告有時藏有政府未掌握的有效外國護照，檢方搜索時會特別留意；涉殺人等重罪者也可能有類似情況，但通常因遭羈押，潛逃機會較低。

外國護照姓名拼寫不一定與我國相同，境管單位難以過濾身分異常者，即使透過人臉辨識，仍可能有漏網之魚。法界人士認為，若我國與各國有穩健的司法互助關係，透過資料交換便能揪出目標，但「大家都知道有境管漏洞，也知道難以改善」。

移民署表示，雙重國籍者持外國護照入境，應持外國護照出境；持本國護照入境，則應持本國護照出境。旅客須依入境時所持身分辦理出境查驗，但國人放棄國籍後持外國護照出境等情況例外。針對韓持不同護照出入境，移民署坦言未符查驗程序。