中秋連假首日樹林警圍捕壓制「8條通」毒駕男 單日逮9起酒毒駕

新北市樹林警分局昨中秋連假首日展開嚴正執法，樹林派出所員警於夜間巡邏時，成功圍捕一名拒檢逃逸且身背8案通緝的彭姓男子，現場起獲毒品、依托咪酯菸彈及管制刀械，經檢測後證實為毒駕。樹林分局統計，連假首日即強勢查獲6件毒駕及3件酒駕，展現維護治安與交通安全的決心。

新北市樹林派出所員警昨晚7時49分，巡邏行經樹林區保安街一段與大安路口，發現彭男騎機車違規迴轉，上前示意攔查。彭不僅拒絕配合，更沿大安路高速逃逸，期間車身劇烈晃動並連續闖紅燈危險駕駛。警方隨即啟動線上警力攔截圍捕，彭嫌最終於中山路一段與立仁地下道口不慎自摔，尾隨員警見狀迅速上前將其壓制逮捕，所幸過程未波及其他用路人。

警方於彭嫌隨身包內查獲毒品吸食器1組、安非他命2包、依托咪酯菸彈2顆、依托咪酯菸油1罐及公告管制刀械手指虎1個。經唾液快篩檢測，彭嫌呈現安非他命陽性反應；清查身分更發現其同時涉有8起案件遭通緝在案。

警方除針對其交通違規依道路交通管理處罰條例製單舉發並扣車外，通緝部分依法解送歸案，全案另依違反毒品、公共危險及槍砲等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

樹林警分局強調，中秋假期期間警方執法無假期，連假首日即已查獲6件毒駕與3件酒駕。未來將持續加大巡邏與臨檢力度，鐵腕打擊各類違法行為，全力守護市民的生命財產安全與用路環境。

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昨中秋連假首日，樹林派出所員警昨晚巡邏成功圍捕一名拒檢逃逸且身背8案通緝的彭姓男子，現場起獲毒品、依托咪酯菸彈及管制刀械，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

昨中秋連假首日，樹林派出所員警昨晚巡邏成功圍捕一名拒檢逃逸且身背8案通緝的彭姓男子，現場起獲毒品、依托咪酯菸彈及管制刀械，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

昨中秋連假首日，樹林派出所員警昨晚巡邏成功圍捕一名拒檢逃逸且身背8案通緝的彭姓男子，現場起獲毒品、依托咪酯菸彈及管制刀械，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝