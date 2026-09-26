快訊

匯款訂中秋到府烤肉卻沒來？ 詢問店家「你是第8組受騙顧客」

亞運拳擊／成功復仇哈薩克名將 林郁婷晉級8強賽

亞運棒球／南韓輸日被韓媒狂貼「慘案」標籤！教頭沒想過晉級要算數學

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄竊盜通緝犯見警心虛跳上計程車 警攔查他下車狂奔50公尺遭壓制

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市蔡姓男子上月底因涉竊盜案未出庭遭通緝，前天下午在楠梓區三山街遇巡邏員警心虛跳上路邊等載客的計程車，警方趨前攔查，蔡男趁隙下車狂奔50公尺仍被警方追上壓制逮捕，在他身上起出少許海洛因及依託咪酯煙彈。

楠梓警分局指出，右昌所員警於前天下午3時許巡邏經過三山街路段時，發現蔡姓男子（45歲）神情詭異，隨即閃身跳上在路邊等載客的計程車，警方察覺有異，於是趨前攔查。

警方正詢問小黃司機時，蔡男趁隙開門下車狂奔離去，警方騎車在後尾追，菜難逃了約50公尺，氣喘吁吁被警方追上壓制逮捕。

後警方查出蔡男因涉及竊盜案未出庭，上月底遭橋頭地檢署發布通緝，並在其身上起獲少許海洛因和依託咪酯菸彈等毒品，警詢後依法解送歸案，另案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高市竊盜通緝犯蔡姓男子前天下午在楠梓區見警心虛跳上計程車，警攔查他下車狂奔50公尺仍遭壓制逮捕，並起獲少許毒品。記者石秀華／翻攝
高市竊盜通緝犯蔡姓男子前天下午在楠梓區見警心虛跳上計程車，警攔查他下車狂奔50公尺仍遭壓制逮捕，並起獲少許毒品。記者石秀華／翻攝

高市竊盜通緝犯蔡姓男子前天下午在楠梓區見警心虛跳上計程車，警攔查他下車狂奔50公尺仍遭壓制逮捕，並起獲少許毒品。記者石秀華／翻攝
高市竊盜通緝犯蔡姓男子前天下午在楠梓區見警心虛跳上計程車，警攔查他下車狂奔50公尺仍遭壓制逮捕，並起獲少許毒品。記者石秀華／翻攝

高市竊盜通緝犯蔡姓男子前天下午在楠梓區見警心虛跳上計程車，警攔查他下車狂奔50公尺仍遭壓制逮捕，並起獲少許毒品。記者石秀華／翻攝
高市竊盜通緝犯蔡姓男子前天下午在楠梓區見警心虛跳上計程車，警攔查他下車狂奔50公尺仍遭壓制逮捕，並起獲少許毒品。記者石秀華／翻攝

高市竊盜通緝犯蔡姓男子前天下午在楠梓區見警心虛跳上計程車，警攔查他下車狂奔50公尺仍遭壓制逮捕，並起獲少許毒品。記者石秀華／翻攝
高市竊盜通緝犯蔡姓男子前天下午在楠梓區見警心虛跳上計程車，警攔查他下車狂奔50公尺仍遭壓制逮捕，並起獲少許毒品。記者石秀華／翻攝

通緝 竊盜 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

香港尖沙咀酒吧2男女棄屍 假扮路人報警被捕

新北醉男家暴毆妻致頭部受傷送醫 警消破門逮捕移送

塑膠布、刑具四散…渡假勝地慘變酷刑室 裸男血肉模糊狂逃：他們要殺我

影／逃亡8年竟「男變女」！土耳其通緝犯冒用姊姊身分 靠指紋才落網

相關新聞

高雄竊盜通緝犯見警心虛跳上計程車 警攔查他下車狂奔50公尺遭壓制

高市蔡姓男子上月底因涉竊盜案未出庭遭通緝，前天下午在楠梓區三山街遇巡邏員警心虛跳上路邊等載客的計程車，警方趨前攔查，蔡男趁隙下車狂奔50公尺仍被警方追上壓制逮捕，在他身上起出少許海洛因及依託咪酯煙彈。

中秋連假首日樹林警圍捕壓制「8條通」毒駕男 單日逮9起酒毒駕

新北市樹林警分局昨中秋連假首日展開嚴正執法，樹林派出所員警於夜間巡邏時，成功圍捕一名拒檢逃逸且身背8案通緝的彭姓男子，現場起獲毒品、依托咪酯菸彈及管制刀械，經檢測後證實為毒駕。樹林分局統計，連假首日即強勢查獲6件毒駕及3件酒駕，展現維護治安與交通安全的決心。

割頸案3年…少事法修法擱置 楊父楊母：政府還要漏接多少孩子

新北市徐姓國三生拿剪刀刺傷同校高三黃姓學長，引發社會關注。二○二三年底新北市國中生楊承勳遭隔壁班同學持刀刺頸喪命，楊的雙親昨發聲明，指「昨是中秋節團圓日，我們家已少了一個人，蝴蝶效應已開始，政府還要漏接多少個孩子？犧牲多少個家庭？」

高中生遭學弟刺頸 雙親質疑涉案生自首避責

新北市某中學徐姓國三生前天涉持剪刀刺傷同校高三黃姓學生頸部，黃送醫搶救，轉往加護病房治療；徐犯後向警方自首，基隆地方法院少年法庭昨裁定收容。黃的雙親不滿地說「自首就能減刑責嗎？玩弄法律避責？」法律如何規定，就應如何處理，不是自首就沒事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。