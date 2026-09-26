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高雄竊盜通緝犯見警心虛跳上計程車 警攔查他下車狂奔50公尺遭壓制
高市蔡姓男子上月底因涉竊盜案未出庭遭通緝，前天下午在楠梓區三山街遇巡邏員警心虛跳上路邊等載客的計程車，警方趨前攔查，蔡男趁隙下車狂奔50公尺仍被警方追上壓制逮捕，在他身上起出少許海洛因及依託咪酯煙彈。
楠梓警分局指出，右昌所員警於前天下午3時許巡邏經過三山街路段時，發現蔡姓男子（45歲）神情詭異，隨即閃身跳上在路邊等載客的計程車，警方察覺有異，於是趨前攔查。
警方正詢問小黃司機時，蔡男趁隙開門下車狂奔離去，警方騎車在後尾追，菜難逃了約50公尺，氣喘吁吁被警方追上壓制逮捕。
後警方查出蔡男因涉及竊盜案未出庭，上月底遭橋頭地檢署發布通緝，並在其身上起獲少許海洛因和依託咪酯菸彈等毒品，警詢後依法解送歸案，另案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
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