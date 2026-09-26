聽新聞
0:00 / 0:00

割頸案3年…少事法修法擱置 楊父楊母：政府還要漏接多少孩子

聯合報／ 記者林媛玲王宏舜／連線報導

新北市徐姓國三生拿剪刀刺傷同校高三黃姓學長，引發社會關注。二○二三年底新北市國中生楊承勳遭隔壁班同學持刀刺頸喪命，楊的雙親昨發聲明，指「昨是中秋節團圓日，我們家已少了一個人，蝴蝶效應已開始，政府還要漏接多少個孩子？犧牲多少個家庭？」

楊承勳父母為黃同學祈禱，希望他平安醒來。楊父表示，在一審、二審都跟法官說過「承勳這件事，會產生蝴蝶效應」，但沒有法官認同，現在蝴蝶效應開始了，又要讓受害者家屬來承受，他要問偉大的法官們「你們又承受了什麼？」

楊父說，承勳走了快三年，法條還是沒改，少年事件處理法修正草案自五月由司法院送到行政院後，就在行政院躺平，難道卑微期盼的社會安全，是這麼遙不可及？難道要更多受害者出現，才能喚醒政府重視？

楊父說，承勳的案子，被告只判十二年徒刑，這次行凶的孩子才十四歲，馬上自首，學校也說他情緒方面需要協助，被害人幸運救回，頂多就是殺人未遂。推算若將所有減刑條件疊加，量刑恐怕不會超過五年，說不定又是保護處分，訓誡一下，草草了事。

他質疑，殺了人只判十二年，沒殺死的呢？法律這麼保護加害者，受害者只能乖乖認命，台灣青少年的安全在哪裡？

司法院表示，少事法修法草案早已送行政院會銜，但行政院迄今仍未送出行政院會，以致立法院無法審查。

一名法官說明，自首規定是「得」減刑而非「必」減刑，量刑時會斟酌被告是出於悔悟或是看上減刑優惠才自首，因少年不得判處死刑、無期徒刑，若依殺人罪論處，刑度為十年以上，首先就會遇上「未遂」、「自首」兩道減刑事由。

國中生 殺人未遂 少年事件處理法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

學弟刺傷高三學長 新北割頸案父母發聲：政府還要漏接多少孩子?

學生再遭割頸扯出少事法修正卡關 司法院：6月2日即送行政院會銜

新北再傳校園割頸案 議員代楊承勳父母心痛喊話…少事法修法刻不容緩

與同校學弟口角…新北高中生遭剪刀刺頸命危 一度無心跳

相關新聞

割頸案3年…少事法修法擱置 楊父楊母：政府還要漏接多少孩子

新北市徐姓國三生拿剪刀刺傷同校高三黃姓學長，引發社會關注。二○二三年底新北市國中生楊承勳遭隔壁班同學持刀刺頸喪命，楊的雙親昨發聲明，指「昨是中秋節團圓日，我們家已少了一個人，蝴蝶效應已開始，政府還要漏接多少個孩子？犧牲多少個家庭？」

高中生遭學弟刺頸 雙親質疑涉案生自首避責

新北市某中學徐姓國三生前天涉持剪刀刺傷同校高三黃姓學生頸部，黃送醫搶救，轉往加護病房治療；徐犯後向警方自首，基隆地方法院少年法庭昨裁定收容。黃的雙親不滿地說「自首就能減刑責嗎？玩弄法律避責？」法律如何規定，就應如何處理，不是自首就沒事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。