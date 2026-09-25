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士林里長候選人蘇文山「免費席開8桌」涉賄選 裁定羈押禁見

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市士林夜市商圈聯合會理事長、士林區義信里長候選人蘇文山，被控涉嫌假藉餐會名目，免費席開8桌向選民行賄，昨遭警調持票搜索，當場查扣手機、筆記本及現金33萬元等證物，檢方複訊後依違反公職人員選舉罷免法聲請羈押禁見。士林地方法院訊問，今晚7時許裁定蘇文山自今日起羈押2個月，並禁止接見、通信。

士林地院裁定指出，蘇文山涉犯賄選及違法蒐集利用多人個資，均與公眾利益高度相關，權衡國家司法權有效行使、社會秩序與被告人身自由及防禦權後，考量現今通訊技術便捷私密，被告可輕易透過通訊軟體與共犯或證人勾串，確有羈押必要，且難以限制住居、責付或具保等手段替代，因此依刑事訴訟法裁定羈押2月，並禁止接見、通信。

士檢指出，檢方近期透過分區會議深入各轄區掌握最新選情及妨害選舉情資，會議期間即接獲情資，指士林區蘇姓里長候選人涉嫌賄選，隨即指派主任檢察官、檢察官，指揮法務部調查局台北市調查處及北市刑大共組專案小組全力追查。

經專案小組連日積極蒐證，掌握蘇姓候選人涉嫌假藉餐會名目，在餐廳席開8桌，邀請多名該選區具有投票權的民眾免費飲宴，藉此行求、期約選民投票支持。

檢察官昨天指揮警調發動搜索，當場查扣現金33萬元、手機及筆記本等關鍵證物，並將蘇姓候選人等10名被告帶回偵辦。

檢察官訊問後，認定蘇姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，今天凌晨向士林地院聲請羈押禁見。

據了解，該餐會在今年4月間舉辦，蘇文山選在士林夜市附近知名餐廳席開8桌宴請里民，而受邀名單中赫見士林區另一里的洪姓里長參選人；經檢方訊問並過濾相關供詞，研判洪姓參選人並非共犯，出席該場餐會更像是刻意營造熱鬧氣氛、企圖掩護賄選疑慮的「煙霧彈」，訊後獲檢方諭知限制住居。

台北市士林夜市商圈聯合會理事長、士林區義信里長候選人蘇文山被控涉嫌假藉餐會名目，免費席開8桌向選民行賄，昨遭警調持票搜索。圖／截自臉書
台北市士林夜市商圈聯合會理事長、士林區義信里長候選人蘇文山被控涉嫌假藉餐會名目，免費席開8桌向選民行賄，昨遭警調持票搜索。圖／截自臉書

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