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學弟刺傷高三學長 新北割頸案父母發聲：政府還要漏接多少孩子?

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

新北市某中學昨發生國三徐姓少年持剪刀刺殺同校高三學長黃姓少年事件，黃姓少年送醫開刀手術後仍在與死神拔河。2023年底新北學生楊承勳遭隔壁班同學持刀刺頸喪命，其雙親今透過新北市議員石一佑發表聲明表示，今天是中秋節團圓的日子，我們家已少了一個人，蝴蝶效應已開始，政府還要漏接多少個孩子？犧牲多少個家庭？

楊承勳父母表示，一個17歲的高三學生被學弟拿剪刀刺頸，他們先為黃同學祈禱，希望他平安醒來，也請黃同學的爸爸媽媽撐住。這條路有多難走，我們知道。他之前在一審、二審，都跟法官說過，承勳這件事，會產生蝴蝶效應。沒有一個法官認同，現在，蝴蝶效應開始了，又要讓受害者家屬來承受，他要問偉大的法官們，你們又承受了什麼？

楊父說，少事法自從5月22日司法院送到行政院，就躺平在行政院，難道我們卑微期盼的社會安全，是這麼遙不可及嗎？難道要更多受害者出現，才能喚醒政府的重視嗎？承勳的案子，只判12年。以後的案子，只會更低。這次的孩子才14歲，馬上自首，學校也說他情緒方面需要協助，幸運的是人救回來，頂多就是殺人未遂

楊父表示，所有減刑條件，全部疊加。他覺得不會超過5年，說不定又是保護處分，訓誡一下，草草了事。殺了人都只判12年，沒殺死的呢？我們的法律，是這麼保護加害者。受害者，只能乖乖認命。那台灣青少年的安全，在哪裡？承勳走了快三年，法條還是沒改。受傷的小孩，只能當肉墊，墊那些無法無天的人的學習和成長。

楊父說，他一直強調小錯可以原諒，大錯不可原諒。屢犯不改，也不能一直用少事法保護。希望政府真正將少事法全盤修正，不是為了保護非行少年，卻傷害大眾的生命安全。

他們也再一次請政府，重視他們提出的三點訴求，一，把清水高中國中部904教室設為「楊承勳紀念教室」，讓校園安全成為大家共同的承諾。二、把承勳的故事編成校安教材，教孩子遇到危險先保護自己、向大人求助。維護校安的責任，不該落在學生身上，三、還給老師依法管教的權利和制度支持，廢除現行校事會議，改成公正專業的機制，讓老師敢管，學校要扛。

楊承勳雙親今透過新北市議員石一佑發表聲明表示，蝴蝶效應已開始，政府還要漏接多少個孩子？犧牲多少個家庭?。圖／石一佑提供
楊承勳雙親今透過新北市議員石一佑發表聲明表示，蝴蝶效應已開始，政府還要漏接多少個孩子？犧牲多少個家庭?。圖／石一佑提供

學長 新北 父母 殺人未遂 中秋節

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