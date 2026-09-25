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高金素梅大帳房張俊傑流竄屏東 警方山域大清查

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

無黨籍立法委員高金素梅「大帳房」張俊傑棄保潛逃，近日行蹤出現在屏東，為防範山區成為不法活動藏匿處所，里港警分局進行山域治安訪查工作，針對產業道路、偏僻工寮及治安顧慮場所加強清查，共查獲酒後駕車1件、酒後駕車拒測1件及竊盜1件。

分局23、24日動員警力15人，民力12人，清查轄內山區林道、草工寮，避免藏匿失聯移工、囤積寄藏盜伐林木、種植毒品作物、製毒、製槍等不法行為，警方也製作相關刑責、檢舉宣導標語，張貼並分送予各草工寮，避免鄉民觸犯刑責，檢舉者也有檢舉獎金可請領。

里港警分局長邱逸樵表示，山域訪查工作以警力結合民力，藉由部落居民熟稔地形專業，縮短清查山區的時間及困難度。民眾查獲不法應勇於檢舉，警方除立即調查也會保障檢舉人安全，並協助頒領獎金，共同維護治安。

為防範山區成為不法活動藏匿處所，屏東里港警分局進行山域治安訪查工作。圖／警方提供
為防範山區成為不法活動藏匿處所，屏東里港警分局進行山域治安訪查工作。圖／警方提供

為防範山區成為不法活動藏匿處所，屏東里港警分局進行山域治安訪查工作。圖／警方提供
為防範山區成為不法活動藏匿處所，屏東里港警分局進行山域治安訪查工作。圖／警方提供

為防範山區成為不法活動藏匿處所，屏東里港警分局進行山域治安訪查工作。圖／警方提供
為防範山區成為不法活動藏匿處所，屏東里港警分局進行山域治安訪查工作。圖／警方提供

高金素梅 張俊傑 屏東 棄保潛逃

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